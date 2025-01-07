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法國軍方：數十名烏克蘭士兵赴法受訓期間落跑

2025/1/7 16:46
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）一名法國陸軍官員今天告訴法新社，數十名烏克蘭士兵在法國受訓時擅離職守。

這名法國陸軍官員告訴法新社：「確實有一定數量的逃兵，但以受訓人數來看，逃兵人數非常少。」

「他們在法國軍營裡，他們有權出去。」

這名法國陸軍官員指出，在法國接受訓練的烏克蘭士兵是受到「烏克蘭指揮部施加的」軍紀約束。

這位官員表示，「在法國，我們不會將逃兵定為刑事犯罪」。

「如果有人逃兵，法國檢察官無權逮捕。烏克蘭軍方在法國領土上，只擁有紀律處分的權利。」

法國軍方在法國境內訓練來自烏克蘭第155機械化旅的2300名士兵，這個旅又稱為「基輔安妮」（Anne of Kyiv）旅，以紀念11世紀出生於基輔、嫁給法王亨利一世（Henri I）的安妮公主。

大多數士兵都是應徵入伍，沒有任何戰鬥經驗，另有300名烏克蘭督導人員陪同他們。

該旅其他2200名士兵在烏克蘭接受訓練。

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媒體報導這支烏克蘭部隊發生逃兵事件後，烏克蘭陸軍指揮官今天稍早承認這支部隊存在「問題」。

這支部隊是烏克蘭去年組建的數支部隊之一，當時烏克蘭試圖加強準備以因應俄羅斯可能發起的新攻勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140107

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