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調查：多數波蘭人支持烏克蘭失去部分領土換取停戰

2024/12/22 08:38（12/22 08:45 更新）
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（中央社記者彭維楀華沙21日專電）根據波蘭國家研究機構CBOS（Centrum Badania Opinii Społecznej）的最新調查數據表示，大多數波蘭民眾首次傾向支持烏克蘭割讓部分領土或獨立為代價，盡快結束戰爭並恢復和平。

根據波蘭虛擬網（Wirtualna Polska）報導，這一結果表示波蘭民眾對俄烏戰爭態度的轉變，反應了對戰爭持續的不安與對和平迫切的需求。

有55%的受訪者表示，最重要的是結束戰爭，並恢復和平，即使這意味著烏克蘭需要做出重大妥協。這一數字相較2022年的24%和2023年的33%大幅上升，並首次超過半數。支持繼續戰鬥，不向俄羅斯妥協的比例從2022年的64%大幅下降至今年的31%。

CBOS分析指出，這一態度的轉變可能受到近期烏克蘭前線惡化的報導，以及美國候任總統川普勝選的影響。尤其川普曾表示將減少對烏克蘭的支持，並加快戰爭結束，深化波蘭民眾的悲觀情緒。

這份調查還顯示，波蘭人對戰爭結果的預期也越來越悲觀，61%的受訪者認為烏克蘭最終將不得不割讓部分領土的民眾高於今年9月的44%。相比之下，只有15%的人認為俄羅斯將完全撤出烏克蘭或克里米亞以外的地區，此一比例自2022年以來顯著下降。

以政黨支持的民眾來看，聯盟（Konfederacja）政黨選民中支持和平解決的比例高達73%，法律與正義黨（PiS）選民則為62%。相比之下，執政聯盟的支持者中，公民聯盟（KO）選民支持率為48%，第三道路（Trzecia Droga）選民則為45%。

社會層面上，18-24歲年輕人（61%）、教育程度較低者（59%）、對經濟狀況持負面評價者（65%）以及普通宗教從業人員（68%）對和平解決的支持比例最高。（編輯：韋樞）1131222

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