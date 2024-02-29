亞馬遜雨林2月近3000起大火 有紀錄以來同期最高

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（中央社里約熱內盧28日綜合外電報導）巴西境內的亞馬遜（Amazon）雨林2月記錄到近3000起森林大火，這是自1999年有紀錄以來，2月發生火災最多次的一個月。專家表示，氣候變遷導致大火發生的可能性增加。

法新社報導，巴西國家太空署（INPE）今天表示，衛星2月至今已發現2940起大火，相較上一次最高紀錄、2007年2月的1761次高出67%，更是去年同期的4倍。

亞馬遜環境研究所（IPAM）科學主任阿倫卡（Ane Alencar）告訴法新社：「氣候因素肯定在這種反常現象中扮演重要的角色。」

亞馬遜雨林北部受到的影響最為嚴重，尤其是亞諾馬米（Yanomami）印地安保留地所在的羅賴馬州（Roraima）。

阿倫卡說：「我們見到地球的氣溫紀錄…一直被打破。每年都是最熱的一年，這與乾旱等氣候現象有著協同作用。」

去年6月至11月期間，乾旱在巴西亞馬遜地區肆虐、引發大規模火災、使主要水儲備減少或消失，並對野生動物和數百萬人造成嚴重影響。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution, WWA）上月發布一項研究指出，氣候變遷就是造成這個全世界最大雨林「嚴重乾旱」的主要因素。

世界氣候歸因組織是一項試圖量化氣候變遷如何影響極端天氣事件強度和可能性的科學研究計畫。

阿倫卡說，「這種環境壓力為每場火災演變成大火提供所有必要條件」；她並指出，有些火勢可能是因為農業開墾的砍伐造成。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130229