氣候變遷致2023年亞馬遜嚴重乾旱 科學家憂雨林草原化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）根據世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）科學家的研究報告，人類活動造成氣候變遷，是導致2023年巴西亞馬遜地區發生至少半個世紀以來最嚴重乾旱的主要因素。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，由英國、巴西、丹麥和荷蘭13名科學家進行研究的報告指出，森林砍伐和火災加劇乾旱，對亞馬遜地區較貧窮和孤立的居民影響更大。

科學家警告，如果世界不減少使用化石燃料，這類極端事件將越來越頻繁發生，因為主要導致氣候變遷的溫室氣體排放來自於化石燃料的燃燒。

報告指出，如果人類活動沒有使地球升溫攝氏1.2度、沒有如此活躍的農業活動，缺乏降雨和蒸發量高沒有使土壤變得乾燥，極端乾旱可能每1500年才發生一次，但氣候變遷使得嚴重乾旱發生率增加約30倍，預計在當前條件下，可能每50年就發生一次。

去年亞馬遜地區乾旱的持續時間和嚴重程度引全球關注，雖然科學家沒有排除氣候變遷對乾旱影響，但一直將乾旱歸因於太平洋水域變暖的聖嬰現象（El Niño）和大西洋水域異常變暖，這2種現象使去年雨季降雨量低於歷史平均值，進入旱季時河流水量低於正常值。

但世界氣候歸因組織研究稱，儘管存在聖嬰現象，去年亞馬遜嚴重乾旱的主因，是人類行為導致全球氣溫上升引起的氣候變遷。

亞馬遜地區嚴重乾旱影響當地生態，亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）去年10月出現1902年以來最低水位12.7公尺，影響數百萬食衣住行都依賴河流的居民，距離亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）521公里的特費湖（Lake Tefé），還發生淡水河豚集體暴斃事件。

研究指出，有必要減少溫室氣體排放。在全世界，這些氣體的主要來源是化石燃料燃燒，但在巴西是森林砍伐，如果持續下去，地球很快會達到攝氏2度的升溫，而亞馬遜地區大約每13年，就會發生一次類似乾旱。

世界氣候歸因組織科學家、巴西聖卡塔里納聯邦大學（UFSC）物理海洋學與氣候學教授羅德里格斯（Regina Rodrigues）表示，儘管亞馬遜的復原力強，但類似去年的嚴重乾旱，讓人類對森林的健康敲響了一記警鐘。

除擁有豐富多元的生物多樣性外，亞馬遜還儲存約1500億噸碳。許多科學家擔心亞馬遜雨林將到達草原化的臨界點，一旦雨林變成草原，將釋出900億噸二氧化碳，加劇全球氣候變化，人類也將徹底失去亞馬遜雨林。

巴西氣象學家諾布雷（Carlos Nobre）於2018年最先提出草原化理論，根據其研究，如果亞馬遜的毀林率達25%，全球溫度上升攝氏2至2.5度，亞馬遜將達到草原退化的生態危機臨界點。

儘管2023年亞馬遜地區出現創紀錄的乾旱，但根據巴西國家太空署（INPE）數據指出，亞馬遜地區的森林砍伐在一年內減少了50%，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）還承諾到2030年結束非法森林砍伐。

科學家指出，森林砍伐威脅森林健康，但為避免像去年創紀錄乾旱，應採取大幅減少溫室氣體排放。（編輯：張芷瑄）1130125