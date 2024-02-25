澳洲野火摧毀6住家 過幾天極端高溫恐加劇火勢

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲當局今天表示，維多利亞州（Victoria）多日來的叢林大火已吞噬6棟住家，並警告本週稍晚的「極端」高溫恐助長火勢。

路透社報導，維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）證實已有6棟住家被毀。她告訴記者說：「對這些家庭來說，這是非常令人痛心的消息。」

大火引發的緊急情況已造成牲口死亡與財物損失，並有2000多人不得不撤離維州西部城鎮，前往州府墨爾本（Melbourne）以西95公里的巴拉瑞特市（Ballarat）。

澳洲正遭受聖嬰（El Nino）現象衝擊，這種天氣通常與野火、颶風和乾旱等極端現象有關。

維州緊急事務當局表示，維州今天有超過15個叢林大火，其中最嚴重的一場危險等級達2，目前火舌已逼近幾個偏遠城鎮。

艾藍表示：「本週的天氣令人擔憂，特別是週三（28日）到週四（29日）期間」。

自竄出火苗以來，澳洲已動員大約1000名消防人員和50多架飛機全力滅火。

與2019-2020年災難性「黑色夏季」（Black Summer）森林大火相比，澳洲過去兩個野火季較為平靜；黑色夏季大火造成33人喪生，30億隻動物死亡，摧毀土地面積相當於土耳其國土。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130225