逾600名國際人士來台參與 台北書展國際能見度大開
2024/2/25 19:23（2/25 19:56 更新）
（中央社記者王寶兒台北25日電）第32屆台北國際書展今天閉幕，不只吸引國內愛書人享受閱讀樂趣，還有266名國際版權人士來台；台北書展基金會董事長吳韻儀表示，加上像國際圖書館參訪等數據，可見台北書展備受國際關注。
台北書展基金會統計，今年國際參與人數總計654名，包含國際出版社參展人數262名、國際版權人士266名、國際論壇講者13名、國際圖書館參訪員21名、國際作家61名，還有來自美國、日本、香港、荷蘭等地的國際媒體31人。
版權交易表現上，另有文化內容策進院邀請來自18國的30名買家，版權桌次會議高達1910場，相較過往成長185%。吳韻儀今天在閉幕典禮致詞表示，版權桌甚至搶手到有人掏現金要主辦單位快提供桌子，顯見越來越熱絡的版權交易。
吳韻儀表示，台北書展是今年開年來首檔國際書展，時間點非常好，從國際圖書館參訪等數據可見受關注程度，「有韓國記者就告訴我，很羨慕台北書展很有活力，展位也好漂亮」。
台北書展今年主題國為荷蘭，荷蘭在台辦事處代表譚敬南觀察，這幾天人潮完全超乎意料，他甚至私下計算，總參觀人次55萬，笑稱「超出紅髮艾德還有Coldplay演唱會的觀眾」。
文化部長史哲致詞表示，版權交易會議增加，與書籍外譯息息相關，文化部今年Books from Taiwan 2.0外譯經費幾乎是過去2倍，台北書展擁有B2B的版權交易功能，「我們希望透過版權交易數字，能在未來很快開花結果，讓台灣在國際上有更多外譯作品。」（編輯：陳仁華）1130225
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