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逾600名國際人士來台參與 台北書展國際能見度大開

2024/2/25 19:23（2/25 19:56 更新）
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2024台北國際書展20至25日開展，理髮師丹尼．波爾巴赫（Danny Beuerbach）（左）坐鎮德國館，每日舉行「讀書美容 一兼二顧」活動，民眾只要朗讀1本書，就有機會接受免費理髮。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
2024台北國際書展20至25日開展，理髮師丹尼．波爾巴赫（Danny Beuerbach）（左）坐鎮德國館，每日舉行「讀書美容 一兼二顧」活動，民眾只要朗讀1本書，就有機會接受免費理髮。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日
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（中央社記者王寶兒台北25日電）第32屆台北國際書展今天閉幕，不只吸引國內愛書人享受閱讀樂趣，還有266名國際版權人士來台；台北書展基金會董事長吳韻儀表示，加上像國際圖書館參訪等數據，可見台北書展備受國際關注。

台北書展基金會統計，今年國際參與人數總計654名，包含國際出版社參展人數262名、國際版權人士266名、國際論壇講者13名、國際圖書館參訪員21名、國際作家61名，還有來自美國、日本、香港、荷蘭等地的國際媒體31人。

版權交易表現上，另有文化內容策進院邀請來自18國的30名買家，版權桌次會議高達1910場，相較過往成長185%。吳韻儀今天在閉幕典禮致詞表示，版權桌甚至搶手到有人掏現金要主辦單位快提供桌子，顯見越來越熱絡的版權交易。

2024台北國際書展持續展出中，「五味太郎眼中的世界」座談會23日下午在主題廣場舉行，日本童書作家五味太郎（右）應邀與會分享。中央社記者張皓安攝 113年2月23日
2024台北國際書展持續展出中，「五味太郎眼中的世界」座談會23日下午在主題廣場舉行，日本童書作家五味太郎（右）應邀與會分享。中央社記者張皓安攝 113年2月23日

吳韻儀表示，台北書展是今年開年來首檔國際書展，時間點非常好，從國際圖書館參訪等數據可見受關注程度，「有韓國記者就告訴我，很羨慕台北書展很有活力，展位也好漂亮」。

台北書展今年主題國為荷蘭，荷蘭在台辦事處代表譚敬南觀察，這幾天人潮完全超乎意料，他甚至私下計算，總參觀人次55萬，笑稱「超出紅髮艾德還有Coldplay演唱會的觀眾」。

文化部長史哲致詞表示，版權交易會議增加，與書籍外譯息息相關，文化部今年Books from Taiwan 2.0外譯經費幾乎是過去2倍，台北書展擁有B2B的版權交易功能，「我們希望透過版權交易數字，能在未來很快開花結果，讓台灣在國際上有更多外譯作品。」（編輯：陳仁華）1130225

「多元繪畫音樂會」與會者包含台灣創作者小莊（前左起）、比利時創作者迪米特里．皮歐、法國創作者蕾蒂霞．柯翰及佛洛宏．夏弗耶、台灣創作者陳筱涵及比利時創作者安娜．克拉海。（圖取自台北國際書展網頁tibe.org.tw）
「多元繪畫音樂會」與會者包含台灣創作者小莊（前左起）、比利時創作者迪米特里．皮歐、法國創作者蕾蒂霞．柯翰及佛洛宏．夏弗耶、台灣創作者陳筱涵及比利時創作者安娜．克拉海。（圖取自台北國際書展網頁tibe.org.tw）
2024第32屆台北國際書展即將閉幕，不少民眾25日趕在最後一刻前來台北世貿一館參觀，現場攤位人潮眾多。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日
2024第32屆台北國際書展即將閉幕，不少民眾25日趕在最後一刻前來台北世貿一館參觀，現場攤位人潮眾多。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日
2024台北國際書展展期進入最後一天，荷蘭主題國展區25日午後舉辦親子共讀活動，邀請大小朋友一同閱讀繪本，感受閱讀樂趣。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日
2024台北國際書展展期進入最後一天，荷蘭主題國展區25日午後舉辦親子共讀活動，邀請大小朋友一同閱讀繪本，感受閱讀樂趣。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日
2024台北國際書展展期倒數第2天，藍沙龍24日晚間舉辦「給生活撐起一葉舟」分享會，作者、香港知名填詞人林夕（圖）到場與讀者交流互動。中央社記者王飛華攝 113年2月24日
2024台北國際書展展期倒數第2天，藍沙龍24日晚間舉辦「給生活撐起一葉舟」分享會，作者、香港知名填詞人林夕（圖）到場與讀者交流互動。中央社記者王飛華攝 113年2月24日
2024台北國際書展主題國為荷蘭，23日晚間在主題廣場特別舉辦「荷蘭電音之夜」，邀請荷蘭電音女神DJ莫妮卡（Monica Electronica）（後）到場獻技，讓書展現場越夜越熱鬧。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
2024台北國際書展主題國為荷蘭，23日晚間在主題廣場特別舉辦「荷蘭電音之夜」，邀請荷蘭電音女神DJ莫妮卡（Monica Electronica）（後）到場獻技，讓書展現場越夜越熱鬧。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
日本攝影師小林賢伍（圖）24日在台北國際書展出席個人新書「邁步向前直到綻放吧！」講座，相比過去著作，他在新書中嘗試以文字與照片梳理人生歷程，傳達他「把握人生」的價值觀。中央社記者王寶兒攝 113年2月24日
日本攝影師小林賢伍（圖）24日在台北國際書展出席個人新書「邁步向前直到綻放吧！」講座，相比過去著作，他在新書中嘗試以文字與照片梳理人生歷程，傳達他「把握人生」的價值觀。中央社記者王寶兒攝 113年2月24日
2024台北國際書展25日迎來最後一天，許多民眾午後前往台北世貿逛展，現場有多家電子書廠商設攤展示閱讀器，吸引不少人駐足試用。中央社記者鄭清元攝　113年2月25日
2024台北國際書展25日迎來最後一天，許多民眾午後前往台北世貿逛展，現場有多家電子書廠商設攤展示閱讀器，吸引不少人駐足試用。中央社記者鄭清元攝　113年2月25日
2024台北國際書展將在世貿一館持續展出到25日，24日適逢週末假日，許多民眾把握時間到場參觀、閱讀。中央社記者張新偉攝 113年2月24日
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