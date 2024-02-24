載浮載沉又何妨 林夕推新書妙談「撐」的哲學

（中央社記者王寶兒台北24日電）香港填詞人林夕在逾千首歌中寫盡人間百態，新書「給生活撐起一葉舟」也透過文字提供生活哲學，今天吸引逾百人「朝聖」。他認為，不管撐起舟的方式是抬槓、大吃都好，甚至偶爾沉落也無妨。

林夕今天現身台北國際書展發表新書，開講前15分鐘就座無虛席，連地板也早早被聽眾坐滿，現場逾百人參與。林夕捧著書將自己比作網紅「帶貨」，一下介紹書封鯨魚、標題字出自他手筆，一下又捧著書笑盈盈，氣氛輕鬆愉快。

林夕說，什麼叫「撐」？撐是用力的，好像一鬆手，那葉舟就會沉入水中，「但實際上這葉舟不會那麼容易沉的」，生活有許多廣泛面向，呼吸是生活，結婚是生活，書中談的就是該用什麼樣的方式去看生活，如何去找到那葉舟。

提及「撐」，有讀者聯想到林夕因反送中運動而被封殺，又是如何為自己撐起一葉舟。林夕說，越是用力「撐」越會感受到它的存在，他不把封殺放在心上，他所有的不安與折磨都來自他所愛的地方受傷，當情緒如一葉舟被壓到水底那麼深，痛到忘記什麼叫做痛時，他沒想過紓解，「這是我志願的。」

林夕說，當一人情緒若是志願的，就讓自己沉下去也沒關係，「像是一條鯨魚，我相信睡著時間就是在水裡那樣，很可愛的待著，時候到了就會上去呼吸。」面對失戀、疏離等不同的哀傷也一樣，「不用想著放下啊。」

林夕曾發下豪語說自己是永遠不會無聊的人，他比喻自己腦袋就是Netfilx、手機，他說，生活很重要是娛樂，很多方法能讓沉悶生活變得有趣，其中一個是成為「抬槓的人」，也就是辯論，例如他在書中講東，讀者當然也能看著書問：「東什麼？多東啊？什麼東東啊？又是什麼東西啊？」

林夕分享，他遇過許多朋友曾跟他訴苦，他也是跟他們「抬槓」，例如有朋友被詐騙而沮喪，但話題轉到對方喜歡的明星時，朋友就激昂起來，或是有人想法低落，他談一談問對方想吃什麼，對方瞬間又有了生氣，「撐起一葉舟的方法很多。」

「什麼事情都去探索一下，髒東西也可以挖掘出有趣的東西。」林夕笑說，希望大家都可以跟他一樣，即使世界給了痛吻，也要還世界一個嗆聲。（編輯：李亨山）1130224