4名台灣漫畫家創作實驗 共邀讀者化身愛麗絲入夢

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（中央社記者王寶兒台北25日電）將創作看作一場實驗，漫畫家常勝召集PETER MANN、路徑Path、致怡ZEI等台漫新銳，在共同作品「漫畫之國」MANGALAND中，讓讀者化身書中主角，如愛麗絲夢遊在漫畫家創造的世界。

「漫畫之國」MANGALAND發表會今天在台北國際書展舉行。常勝分享，約10年前曾畫1篇短篇漫畫「夢境大飯店」，當時他給自己一個挑戰是要利用不同畫風呈現夢境與現實，但當時太高估自己，當作品完成後，成效並不明顯。

5年前，常勝、致怡ZEI等一幫漫畫家聚會，聊著聊著，有名漫畫家就提出「要不要來合作」的想法，但是要辦展覽、一起作畫，還是要畫一部作品，眾人沒有定論，常勝在結束聚會後，才聯想起多年前「夢境大飯店」，想著要挑戰完成1部「共同創作的單一劇情漫畫」。

常勝解釋，這個點子基本上就是愛麗絲夢遊仙境，只是讀者掉進去的不是仙境，而是4名漫畫家的腦袋裡面，故事會在同一劇情中由4名創作者接力完成，「你會發現連故事女主角都沒有名字，她代表的是所有正在閱讀的人，也因為主角會依序掉入不同漫畫家的腦袋中，因此篇章名稱就以作者名字命名。」

1部漫畫擁有4種截然不同畫風，聽來混亂，呈現效果卻如使用多種美術風格的紙上電影，也凸顯漫畫家個人特色。例如擔任藝術治療師的路徑Path，以人格概念填補書中角色設定，她認為，穿梭不同漫畫家腦袋的經歷就像旅遊，「到處去旅遊的恐怖點是會變成一種執迷或侵略，成為掠奪」。

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PETER MANN是最晚加入共創計畫的創作者，她說，她在加入後首先思考要以什麼樣角度加入陣容，致怡ZEI風格奇幻、華麗又心思細膩，路徑Path風格如在人性黑暗處上播種，常勝則是打穩地基的後盾，「這些要素都有了，我決定我就是要『混亂邪惡』」。

致怡ZEI表示，她為故事增加設定，是主角要完成某個任務才能離開她描繪的鬼屋，「我創立這個規則，但PETER MANN打破規則，到路徑Path時變成『什麼是規則』」；對她而言，這是部探討「創作」的嘗試，讀者可從中看見她對創作的思考與過往作品的端倪，此次實驗也讓她彷彿開創新的漫畫生涯。（編輯：陳仁華）1130225