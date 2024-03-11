華梵碩專班林柏廷創作兒童繪本 獲台北書展首獎

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（中央社記者許秩維台北11日電）華梵大學碩士在職專班學生林柏廷創作「牆壁大戰」繪本，抱走2024年台北書展「兒童及青少年獎」首獎，未來希望有機會「斜槓」當代課老師，了解孩子的視角以豐富繪本創作。

華梵大學今天發布新聞稿指出，林柏廷在高中時期學的是陶藝及水墨創作，原本與插畫世界距離遙遠的他，卻因畢業後擔任教科書美編，開始對插畫產生興趣；正巧當時台灣繪本風潮崛起，喜歡與孩子互動的林柏廷便認真研究國內外各種兒童繪本的形式，積極創作投稿。

耕耘兒童繪本20幾年的林柏廷，曾獲豐子愷兒童圖畫書獎、好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎、信誼幼兒文學獎等獎項肯定，但仍不忘返校進修，攻讀華梵大學美術與文創學系碩士在職專班。

林柏廷謙虛地說，以前畫繪本是「土法煉鋼」，進入華梵美術研究所後，接受紮實的學院派訓練，在教授有系統地歸納分析引導下，更深入了解世界各大藝術家的創作脈絡，也豐富文學、藝術等相關知識，對創作幫助很大。

除了理論課外，林柏廷還修了許多大學部的實務課，包括人體素描、皮雕、雕塑、工筆畫等，親手完成大猩猩、哥吉拉等泥塑以及皮包、眼鏡盒等皮飾，更將傳統工筆畫結合插畫進行創作，發展出不同創意。

林柏廷以「牆壁大戰」繪本獲得台北國際書展兒童及青少年首獎，作品被評審讚許故事層次豐富，圖像語言運用多種文學技巧，建構出讓讀者探索和思考的脈絡空間，文圖互補更擴展讀者的閱讀視野，是原創圖畫書少見的格局與深度。

在得獎之後，林柏廷笑說「下一本作品就是我的碩士論文！」不想被框架束縛的他一直有個心願，拿到學位後去幼兒園或國小「斜槓」當代課老師，透過童言童語了解更多孩子們的視角和觀點，創作出更多貼切他們的繪本作品。（編輯：李亨山）1130311