巧思打造動態翻頁書展展位 台大出版中心獲金獎

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（中央社記者許秩維台北27日電）台大出版中心以「視角」為主題，參加今年台北國際書展，並以書的「靜置擺放」與「動態翻頁」的巧思打造展位，獲得最佳展位設計的「金獎」。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台灣大學出版中心日前參加2024台北國際書展，展示歷年的出版成果，包括600種學術出版品、超過3000冊書籍，涵蓋國際情勢、台灣研究，史學、文學、社會科學、自然科學等領域。

台大出版中心的展位以書的「靜置擺放」與「動態翻頁」來營造氛圍，期能讓讀者不僅看得到書，也能感受得到書，充滿創意的設計巧思，也獲得台北國際書展的最佳展位設計「金獎」。

台大出版中心主任張俊哲表示，今年台北國際書展參觀總人次上達55萬，也帶給台大出版中心銷售佳績，銷售量幾乎是去年的近2倍；今年展位以「視角」為主題，旨在彰顯知識可透過不同觀點去檢證與探索，期望透過多樣化且具深度的出版品，讓大眾了解台大的智慧與胸襟。（編輯：陳政偉）1130227