台北國際書展荷蘭館移師台南 探索台荷文化歷史

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（中央社記者張榮祥台南14日電）2024台南建城400年，「台北國際書展主題國-荷蘭館」今天移師台南市圖新總館展出，分享荷蘭設計及文學，共同探索台荷文化歷史。

台南市政府發布新聞稿指出，「2024台北國際書展主題國-荷蘭館」今天移師台南市圖新總館展出，讓台南市民欣賞「穿越時光維度-荷蘭文學地景」，書展從3月14日至4月28日止。

市府表示，此次展區規劃三大主題，分別是台荷共通歷史「1624」、荷蘭當代文學、兒童文學繪本，對應「1624」開城年、文化「多樣性和包容性」、「荷蘭當代設計思潮和永續發展觀念」，呈現台荷歷史、現在和未來。

展覽內容還包括17世紀模型、地圖、古籍等文物，打造鮮活生動的歷史畫卷，讓人盡情探索荷蘭繽紛且生機勃發的文學地景。另搭配荷蘭主題規劃8場講座、4場導覽活動及1場美食工作坊。（編輯：李亨山）1130314