蘇貞昌逛國際書展 關注台港歷史與文學相關書冊

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（中央社記者賴于榛台北21日電）台北國際書展20日起舉行，前行政院長蘇貞昌今天與夫人一同逛書展，購入關注台灣歷史、語言的「阿公與我—認識母語文學的夏天」、「少年讀台灣：台灣史」，以及描述2014至2022年香港日常與革命的「蓋層紀」。

台北國際書展邁入第32屆，今年有34國、近500家出版社參展，包含荷蘭主題國館、數位主題館、台灣漫畫館與公民書區等，國家人權委員會也首度參展，策劃「人權無障礙讀書節」，推廣手語版、點字版、易讀版等不同形式的書。

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蘇貞昌夫婦今天在文化部長史哲、政務委員羅秉成、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、中華民國出版公會理事長吳政鴻、台北書展基金會執行長王秀銀陪同下，參觀2024台北國際書展，並購入關注台灣歷史、語言的「阿公與我—認識母語文學的夏天」、「少年讀台灣：台灣史」，以及台詩兒童繪本「貓奴容鼾睡」，還有描述2014至2022年香港日常生活記憶、時代革命的「蓋層紀」。

蘇貞昌也買了新詩集「日子伸出利爪我用隕石磨牙」，以及「鐵與血之歌」、「戰爭中的美術」、「林良爺爺的500字散文」、「法庭上的偽科學」等書。（編輯：郭無患）1130221