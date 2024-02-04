保障本土蚵產業 林俊憲提3大因應措施

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）民進黨台南市立法委員林俊憲接獲台南蚵農陳情，指稱國產蚵因越南蚵進口量暴增遭受影響，由於越南蚵過去曾被驗出重金屬殘留紀錄，已邀集相關主管機關提出3項措施因應。

林俊憲今天透過新聞稿表示，1月接獲台南蚵農陳情，指稱因年節將到，各類生鮮食材進入銷售旺季，國產蚵卻受進口蚵嚴重威脅，越南蚵近來進口量暴增，因越南蚵過去有多次驗出重金屬殘留紀錄，在市場上又難以從外觀分辨，不僅可能混充國產傷害本土蚵產業，也可能造成食安問題。

林俊憲說，他在1月23日即邀集關務署、漁業署、食藥署以及台南市政府等單位共商對策，會中與各機關達成共識，將祭出產地標示、提高抽驗比例、每年定期召開專案會議檢討等3項措施，保障消費者食品安全。

林俊憲解釋，關於進口蚵抽驗，根據「食品及相關產品輸入查驗辦法衛生抽驗辦法」，法定抽驗比例是20 %到50%，由於越南蚵過去曾有驗出重金屬不良紀錄，食藥署同意將抽驗比例提高至上限50%。越南蚵近年進口量已暴增近20倍，政府應該拿出最高標準為民眾把關。

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林俊憲強調，除了短期措施外，要保護本土蚵產業，且尊重自由貿易原則，長期做法應是建立自有品牌以及產地查核標示機制，他已經要求利用DNA定序解決肉眼無法辨認產地問題，也會持續與漁會合作，為消費者建立起台灣牡蠣品牌意識。

林俊憲表示，他已關注進口牡蠣問題多年，在2021年時還向時任行政院長蘇貞昌當面質詢過此議題，貿易自由化衝擊農漁業是事實，但隨著消費者意識提升，保障本土農漁業思維應該轉變，轉而協助本土產業建立品牌，以及在法規標示上與進口做出明確區隔，讓消費者有知情權利，選擇支持台灣農業，才是長遠之道。（編輯：謝雅竹）1130204