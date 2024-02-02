淡北外環道路開工動土 內政部：118年6月通車分散台2線車流

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（中央社記者郭建伸台北2日電）內政部次長吳堂安今天出席「淡水河北側沿河平面道路工程」開工暨動土典禮時表示，全案預計民國118年6月可完工通車，未來可有效分散台2線車流，紓緩交通壅塞狀況，完善雙北共同生活圈通勤路網。

「淡水河北側沿河平面道路工程」今天舉行開工暨動土典禮，包含內政部次長吳堂安、公路局長陳文瑞、新北市長侯友宜、立委洪孟楷、淡水區長巫宗仁、國土管理署總工程司游源順及地方民意代表都共同參與。

吳堂安表示，現行新北市淡水區往返台北市區的車流量龐大，聯外交通均仰賴台2線竹圍到紅樹林路段，並無其他替代道路，加上該路段僅有6車道，無法負荷前後將近10車道的車流，民眾飽受交通壅塞之苦，甚至也影響救災救難通行，因此規劃闢建淡北外環道，不僅節省民眾通行時間、降低交通事故發生風險，更大幅提升整體道路服務水準。

吳堂安指出，本案是民國111年8月9日經行政院前院長蘇貞昌任內核定，為改善新北市淡水區往返台北市的交通服務品質，考量執行階段工程物價、施工複雜等因素，行政院今年1月17日同意將本案總工程經費由原核定新台幣73.4億元調高為103.4億元，中央補助款也由37.18億元增加為59.02億元、補助57%。

吳堂安提到，內政部補助26.01億元及交通部負擔33.01億元，全案預計民國118年6月可完工通車，未來可期有效分散台2線車流，紓緩交通壅塞狀況，完善雙北共同生活圈通學、就業與生活的通勤路網。

吳堂安說明，為使「淡水河北側沿河平面道路工程」計畫順利推行，內政部補助經費將在民國113至117年的公建預算內逐年編列。新闢的淡北外環道，北起淡水區淡金路與中正東路口，南至台北北投區大度路，全長約5.5公里、雙向4車道，為降低對原有交通的影響，重要路口採取立體化、車行箱涵及高架橋方式來施作。另本工程完工後，還能與台北市「福國路延伸工程」串聯，打造往來雙北緊密便捷的交通路網。

吳堂安強調，中央近8年來補助新北市政府逾新台幣63億元，包括「提升道路品質計畫2.0」核定151案，中央補助28.47億元；「生活圈道路交通系統建設計畫」已核定22案，中央補助33.31億元；「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」也已核定16案，中央補助1.74億元，全力支持優化新北市轄內整體道路及人本環境品質。

吳堂安進一步指出，今年中央將接續推動「永續提升人行安全計畫」，4年將會編列400億元經費，支持地方政府繼續推動道路及人行環境改善工作，經由全面性、系統性的改善措施，讓區域間的人本環境得以互相串聯，提升民眾生活品質及整體通行路廊服務水準，保障各類族群的通行權益及安全。（編輯：張若瑤）1130202

淡北道路2月2日開工，預計118年通車。（中央社製圖）