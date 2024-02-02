淡北道路開工 侯友宜：118年完工一天都不能等

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（中央社記者高華謙新北2日電）推動超過28年的淡北道路今天開工。內政部次長吳堂安說，這條路就像心臟繞道手術，嘉惠淡水交通。新北市長侯友宜說，民國118年6月30日一定要完工，「一天都不能等」。

「淡水河北側沿河平面道路工程」開工暨動土典禮今天舉行，包括內政部次長吳堂安、交通部公路局長陳文瑞、新北市長侯友宜、立法委員洪孟楷與新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩與陳偉杰等人都出席參與。

吳堂安致詞時說，淡北道路從96年開始推動，111年經年行政院長蘇貞昌核定，過去3年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，遇到工程物料、工資上漲與工程複雜性等困難，3年內經費從新台幣73億元調漲至103億元，由內政部、交通部與新北市一起負擔。

吳堂安表示，淡水居民這20多年來真的很辛苦，淡北道路就像心臟繞道手術，未來會嘉惠淡水區交通，其實雙北是共同生活圈，如果通學、就業與生活路網完善，是互相共利共生。

侯友宜致詞時說，淡北道路最大問題是環評卡關，當時在環評委員開會時提出交通專業說服台北市，因此當時北市沒有反對，假設北市反對，環評也很難過，因此雙北合作、中央支持都很重要，這條路是由雙北與中央大家共同促成，他也特別開心。

侯友宜說，未來淡水發展有3塊重要拼圖，包括淡江大橋、淡海輕軌與淡北道路。其中淡江大橋目前進度超前，期待114年完工；而淡海輕軌綠山線已完成，希望交通部儘速審議淡海輕軌藍海線2期修正建設計畫；再加上淡北道路，這3塊交通路網拼圖可讓淡水起死回生，「淡水絕對是明日之星」，帶動更大經濟發展。且他真的很喜歡淡水，搞不好退休就來淡水住。

侯友宜也提醒，施工期間一定要做好交維計畫，包括公車與捷運增班、或調整號誌時間等都要全力以赴，新北市府要扛起責任，有需要他跟台北市協調、或跟北市民代溝通，他都願意出馬，118年6月30日一定要完工，「一天都不能等」。

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新北市政府新工處長王益翔透過簡報說明表示，有淡水「救命道路」之稱的淡北道路，是打通北海岸台2線交通命脈的道路。今年1月起進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等，並先施作新北市路段及淡水河側平面道路，再往南施作台北市路段，最後同時完成兩市兩端進出口匝道後開放通車。

王益翔說，施工期間已協調北捷公司及公車業者視情況加開班次，建議民眾儘量改搭大眾運輸。（編輯：李錫璋）1130202