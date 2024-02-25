台北書展6天55萬人次造訪 文化幣抵用金帶動買氣

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（中央社記者王寶兒台北25日電）第32屆台北國際書展今天落幕，今年國內外共509家出版社參與，6天展期進場人次達55萬。另有文化成年禮金（文化幣）、門票全額抵用金加持，出版社表示，對業績大幅成長。

台北書展基金會舉行台北書展閉幕典禮，基金會董事長吳韻儀指出，這6天讓人感受到「閱讀活力又回來了」，甚至像股市開盤水漲船高，現場閱讀活動總場次高達1162場，幾乎場場爆滿，帶來人流。

台北書展基金會董事、時報出版董事長趙政岷觀察，此次因文化成年禮金及門票全額抵用金支持，人潮持續湧進，「我還聽見人家說『我還沒用完抵用金啊』，說要再去買1本書。」

台北書展基金會統計，今年門票全額抵用金共發出逾6萬張、文化成年禮金抵用逾新台幣千萬元。總計整體參觀人數較去年成長9%，其中包含358團共1萬1611名的「開學趣書展」計畫參與師生，而現場活動數量較去年成長43%。

電子書業績異軍突起，Pubu電子書城業績成長逾8至9成，讀墨電子書成長2成5，其他電子書業者架上品項也賣光光；出版社如大塊文化、時報出版、天下雜誌、城邦文化、小魯業績約成長2成，遠流、聯經、台灣角川業績則成長1成。

文化部長史哲6天都來到書展報到，他出席閉幕典禮並致詞表示，大家今年都有感覺到來書展的年輕人、學生變多了，出版社反映文化幣帶來一定效果，而觀察過去1年資料就可看到文化幣使用在圖書購買基本占了5成，此刻也如大家期待的，發揮如全民購書券的效果。

史哲相信，大家擁有共同的心願，就是要先有年輕人進來接觸書、接觸閱讀，「當你看到他那一雙眼睛是聚精會神的時候，我們就知道我們的出版市場是有未來」。（編輯：管中維）1130225

2024台北國際書展25日迎來最後一天，許多民眾午後前往台北世貿逛展，現場有多家電子書廠商設攤展示閱讀器，吸引不少人駐足試用。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日