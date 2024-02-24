法國、比利時、台灣創作者齊聚 畫筆交織音樂會

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（中央社記者王寶兒台北24日電）未知帶來恐懼，但在今晚台北國際書展「多元繪畫音樂會」上未知反而充滿驚喜。來自法國、比利時、台灣6名插畫家齊聚，以繪畫接龍方式在樂音下完成2幅無人能預料成果的畫作。

「多元繪畫音樂會」由法國在台協會、比利時法語文化區國際關係總署、比利時台北辦事處共同舉辦，與會者包含法國創作者蕾蒂霞．柯翰（Lætitia Coryn）及佛洛宏．夏弗耶（Florent Chavouet）、比利時創作者迪米特里．皮歐（Dimitri Piot）及安娜．克拉海（Anne Crahay）、台灣創作者陳筱涵及小莊。

每名創作者繪畫時間僅15分鐘，畫完後就要交棒給下一名創作者，有趣之處在於，即使是打頭陣畫畫的創作者，也不會猜到圖畫最終呈現什麼樣的世界。

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另一方面，現場的音樂也不可忽視，樂手們可能會根據創作者的筆觸風格演奏，而樂音也會影響創作者繪畫的靈感。

像是夏弗耶今晚接續克拉海的創作，在山坡小房旁畫了鳳梨、莓果等水果，他說，因為聽到音樂「甜甜的」，所以就畫了水果。小莊則擔任打頭陣創作者之一，對於有沒有努力讓下一棒好接手？他笑稱，這幾天頻繁與外國作者交流，發現他們喜歡被挑戰。（編輯：龍柏安）1130224