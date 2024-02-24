鄭文燦逛台北書展 迎綠島學童、買楊牧全集

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）台北國際書展今天進入倒數第二天，行政院副院長鄭文燦一早就到書展參觀，除了歡迎遠從綠島前來參觀書展的學童，更購買「楊牧全集」等書籍共70多本，全力支持台灣出版。

鄭文燦先到書展「中小學生優良讀物館」歡迎遠從綠島公館國小的學生，並致贈「精選之星套書」讓同學帶回家，同時也贈送圖書兌換券讓同學可在館內購書。

鄭文燦之後陸續前往信誼、印刻、九歌、文訊、大塊、遠流、城邦、讀字樂園等展位，鄭文燦特別購買洪範書店今年大手筆推出的「楊牧全集」全套共30本，以及紀州庵文學森林餐券，用行動支持書展。

鄭文燦的書單非常多樣，除了楊牧全集之外，文學書方面還包括「陳澄波密碼」、「斯卡羅」、「拉彼得氏亂數」、「我願是那片海洋的魚鱗」、「鄭森」全集等。

鄭文燦對翻譯文學也有興趣，分別買了東野圭吾「惡意」、宮部美幸「火車」、 史蒂夫．卡瓦納「騙子律師」、 尹東柱「天空、風、星星、和詩」，以及「聶魯達最愛雙情詩套書」。

此外，鄭文燦也買政治、歷史及台灣議題相關書籍，包括李怡「失敗者回憶錄」、余英時「余英時評政治現實」和「民主與兩岸動向」、魏貽君「戰後台灣原住民族文學形成的探察」、王昭華「我隨意‧你盡量」，堀込憲二「台灣磁磚」等書。（編輯：李亨山）1130224