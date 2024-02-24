全球印太戰略新書 海洋視角讓台灣更清楚走向世界

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（中央社記者賴于榛台北24日電）青平台、綠洲文教基金會今天發表新書「全球印太戰略」，行政院副院長鄭文燦說，台灣在地緣政治下地位日顯重要，須善用理念相同國家共識；青平台基金會董事長鄭麗君則說，盼此書讓台灣走向世界的道路更清楚。

青平台與綠洲文教基金會共同企劃「全球印太戰略」，今天舉行新書發表會，鄭文燦、鄭麗君、允晨文化發行人廖志峰、全球印太戰略主編謝文生及作者群、台灣大學政治學系副教授陶儀芬等人皆出席。

此書邀請12位中青代專家學者，包含台灣智庫諮詢委員賴怡忠等人，分析美國、日本、印度、澳洲、韓國、東協、英國、德國、法國、歐盟、俄羅斯與中國的印太戰略。

鄭文燦致詞表示，全球地緣政治非常重要，對國安、民主、產業與經濟的影響都很大，台灣近年已成為不可取代、不可或缺的籌碼，更是理念相同國家可信任的朋友，地位將越來越重要。

鄭文燦說，台美已建立新政治經濟夥伴關係、台日產業合作有新發展、台澳持續在能源與淨零轉型領域合作，印度則是台灣下一個重要市場夥伴，台灣也必須在印太戰略下，對中政策維持穩定、安全、對話。

他指出，近日各國對於M503航路及金廈海域事件，都是在討論如何避免中國採灰色地帶行動改變現狀，並不要讓敵意提高；因此，台灣須善用理念相同國家的共識，讓台灣更安全，而理解「國際地圖」將是首要重點。

鄭麗君在新書發表會後也說，台灣未來有挑戰也有契機，期待透過充分了解各國印太戰略，把台灣走向世界的道路看得更清楚。

她表示，台灣除致力追求兩岸和平、守護民主，在印太地區更可透過經濟實力、創新實力，以及關心印太地區的主要民主國家，結合成互相信賴、不可或缺的夥伴，並在產業經貿、安全韌性、數位民主、綠色淨零等議題，展開多面向、多層次合作。

謝文生指出，印太戰略呈現全球陸權、海權思維競爭的重要觀念，「轉變」可說是全書核心概念，而此書撰寫盡量採科普方式，期待讓關心此議題的民眾更容易理解。

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賴怡忠說，台灣過去缺乏對印太戰略系統整理的著作，此書可讓大家發現，印太戰略的戰略視角是以海洋為主，有別於過去都是以陸權勢力平衡角度分析；台灣地理位置本來就是印太戰略中心點，必須迎戰視角變換帶來的挑戰，思考及校正戰略座標。

陶儀芬指出，此書作者都有很深的國際關係理論訓練，結論也對台灣應有的相應策略提出建議，結合理論與實務，專業程度非常高；未來可能是去中心化、眾聲喧嘩的年代，此書解析多國，有別於台灣過去以美中台架構思考對外關係。（編輯：林克倫）1130224