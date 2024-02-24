德國科幻作家書寫演算人生 拋自由意志疑問

（中央社記者葉冠吟台北24日電）德國科幻作家彼強．莫伊尼的小說「演算人生」大膽勾勒被演算法統治的數位社會，書寫對科技的疑慮，在台北國際書展向觀眾提問：「為了方便完美，你願意多大程度地暴露你自己？」

擁有德國與伊朗血統的作家彼強．莫伊尼（Bijan Moini），有律師身分，也是政治觀察家和民權運動家，時刻關注社會上少數族群權益，持續為數位化、監控和數據保護等社會政治議題撰文與演講。今天他在書展與台灣酷兒科幻小說「膜」作者紀大偉對談，探索談科幻故事與現代社會的共時性。

在莫伊尼的小說「演算人生」裡，社會被名為「立方體」的完美演算法統治，維持著沒有犯罪、暴力、醜聞的烏托邦環境，代價卻是每個人最私密的數據時刻被搜集，只要能被預測，就能提高「分數」，收入就會上升，相對的分數越低，收入就會下降。故事更大膽提及「中國共產黨」、「習」、「和諧主義」等詞彙，與各式各樣被用來認知作戰的APP。

雖然科幻小說大可虛構一個不存在的國度，但莫伊尼認為相關片段貼近現實更具說服力，「如果是一個虛構的社會，我可能會有不同的想法與概念」，更不認同許多好萊塢導演或公司因中國市場考量，對作品做出妥協。

莫伊尼表示，他一向對私人企業或政府採集個人資訊行為持批判態度，但也想藉由科幻小說的方式思考：「人們生活在其中真的會幸福、自由嗎？」因此書中有人想逃離反抗「立方體」，但也有人嚮往這種社會安排，莫伊尼沒有給出正確答案，期待讀者自行做出決定，思考「我們的社會現在走的路線是正確的嗎？誰能決定我的自由意志？」

講座主持人兼本書譯者陳冠宇也分享，若「演算人生」早20年出版，他會認為怎麼可能，然而最可怕的是在翻譯過程，他卻有「一切都可能在不久將來發生」的恐懼感。

面對科技與AI的進步，莫伊尼表示，他本身熱愛科技，但也注意到科技帶來的風險。好比個人化廣告，或許有人會覺得演算法推薦很便利，但他希望擁有自決權利，「科技與APP就像個雙面刃，關鍵是用途。」（編輯：李亨山）1130224