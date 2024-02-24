詼諧呈現古今情愛「性愛大歷史」帶有女性平權意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）擁有扎實人類學基礎的系列漫畫「性愛大歷史」呈現慾望行為的各種方式與不思議多樣性，有數十種外語譯本。創作者之一的蕾蒂霞・柯翰表示題目看似聳動，實則帶有女性平權意識。

2016年在法國一上市就引發轟動的「性愛大歷史－西洋篇」是由法國漫畫家蕾蒂霞・柯翰（Laetitia Coryn）與人類學家菲利普・布赫諾（Philippe Brenot）聯手創作的圖像小說。兩人以文獻為基礎，用詼諧筆觸、大方態度呈現世界古往今來的性與情愛，如何重寫了人類的大歷史。

作者之一的柯翰今天現身台北國際書展與本書譯者石武耕對談，她笑說，完全沒想到作品會這麼成功，甚至2020年又再出版系列作「性愛大歷史－亞非篇」。由於全書以科學普及概念為基底，柯翰希望調性幽默好笑，但又不落入粗俗、陳腔濫調，兩者間拿捏成一大難題。

特別的是，柯翰指出「性愛大歷史」題目看似聳動，實為有運動意識的作品。兩冊的隱性基調都是揭發歷史上的男性宰制及異性戀霸權，創作過程也讓她更加堅定作為女性主義創作者角色。

柯翰說：「尤其從西洋角度來看性，中間最大的紅線就是父權主義，整個人類歷史都在對抗父權，試圖讓女性得到同樣的平權」，這是作品會成功的原因之一，也獲得女權運動人士支持。

由於書中也有挑戰宗教、父權敘事，有聽眾聯想到2015年法國老牌週刊「查理週刊」曾因諷刺宗教漫畫遭恐怖襲擊，她好奇現在法國創作者如何看待創作的言論自由。

柯翰坦言，「查理週刊」事件對很多漫畫家都留下震驚與傷痛，不幸地是，他們確實得一定程度的小心，甚至自我審查，「否則可能會成為恐怖份子要攻擊的目標，這就是我們的現實世界」。

例如在「性愛大歷史－亞非篇」提及伊斯蘭教先知穆罕默德，柯翰原本有畫出臉部，卻被友人提醒伊斯蘭教大多反對人類的畫像，穆罕默德的畫像更是不該出現。雖然出版社認為有創自由，讓柯翰無須理會，但當被友人詢問：「這值得妳冒這樣的險嗎？」她最終還是隱晦地避開臉部妥協。

但柯翰仍在能力所及範圍努力，近期她與龔固爾獎得主蕾拉・司利馬尼（Leïla Slimani）合作作品「可敬的敘事（暫譯）」（PAROLES D’HONNEUR），搜羅在伊斯蘭世界裡的女性自述，讓人們看到在偽善而暴力的國家社會中女性的情慾處境。（編輯：李亨山）1130224