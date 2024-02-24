賴幸媛新書談兩岸關係 細數陸委會任內成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯、謝怡璇台北24日電）陸委會前主委賴幸媛發表新書，今天細數在陸委會主委近4年5個月任期內的兩岸關係與政策，並強調當時得以成功簽署ECFA與推動各項措施，整個陸委會的團隊功不可沒。

賴幸媛最近發表新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」，下午在台北國際書展舉行分享會，吸引不少關注兩岸關係的民眾參與。

擔任陸委會主委近4年5個月，賴幸媛在分享會中回顧那段時間的諸多經歷時指出，當時的政府大團隊與陸委會團隊推動兩岸關係正面、良性發展，「那是一段過去從來沒有出現過的和平穩定關係，也是政府能夠為台灣民眾務實解決問題的兩岸大時代」。

她提到，在任內總共簽署了18項有關民生跟經濟的協議，其中包含了海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議、兩岸投保協議等。

此外，她也提到當年在堆動相關政策時，與時任中國大陸國台辦主任王毅的互動、建立溝通管道。賴幸媛強調，在書中寫下了一些可以公開的部分，希望現今的兩岸政府與各黨派了解「這些事在當時為什麼可能、這樣的管道為什麼扮演重要功能、如何透過溝通，拉近雙方的距離」。

賴幸媛也強調，能夠促成這樣的成果，陸委會的團隊功不可沒。在這本書中特別有一個篇章是獻給陸委會的全體同仁，「他們非常的優秀，因為有他們的努力，才能共同創造兩岸關係和平穩定的歷史」。（編輯：曹宇帆）1130224