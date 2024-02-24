更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
ECFA
新聞專題
ECFA1/91
首頁 / 兩岸

賴幸媛新書談兩岸關係 細數陸委會任內成果

2024/2/24 15:41（2/24 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前陸委會主委賴幸媛24日出席新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」分享會，回顧近4年5個月的陸委會主委任內成果與兩岸關係改變。中央社記者吳柏緯攝 113年2月24日
前陸委會主委賴幸媛24日出席新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」分享會，回顧近4年5個月的陸委會主委任內成果與兩岸關係改變。中央社記者吳柏緯攝 113年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯、謝怡璇台北24日電）陸委會前主委賴幸媛發表新書，今天細數在陸委會主委近4年5個月任期內的兩岸關係與政策，並強調當時得以成功簽署ECFA與推動各項措施，整個陸委會的團隊功不可沒。

賴幸媛最近發表新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」，下午在台北國際書展舉行分享會，吸引不少關注兩岸關係的民眾參與。

擔任陸委會主委近4年5個月，賴幸媛在分享會中回顧那段時間的諸多經歷時指出，當時的政府大團隊與陸委會團隊推動兩岸關係正面、良性發展，「那是一段過去從來沒有出現過的和平穩定關係，也是政府能夠為台灣民眾務實解決問題的兩岸大時代」。

她提到，在任內總共簽署了18項有關民生跟經濟的協議，其中包含了海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議、兩岸投保協議等。

此外，她也提到當年在堆動相關政策時，與時任中國大陸國台辦主任王毅的互動、建立溝通管道。賴幸媛強調，在書中寫下了一些可以公開的部分，希望現今的兩岸政府與各黨派了解「這些事在當時為什麼可能、這樣的管道為什麼扮演重要功能、如何透過溝通，拉近雙方的距離」。

賴幸媛也強調，能夠促成這樣的成果，陸委會的團隊功不可沒。在這本書中特別有一個篇章是獻給陸委會的全體同仁，「他們非常的優秀，因為有他們的努力，才能共同創造兩岸關係和平穩定的歷史」。（編輯：曹宇帆）1130224

#ECFA
#王毅
#陸委會
#台北國際書展
#兩岸
#賴幸媛
ECFA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中小企加薪租稅優惠將落日 經部爭取延長提高減除率
172.30.142.61