心很小裝喜歡的事就好 黃山料：被討厭也是一種價值

（中央社記者邱祖胤台北24日電）公眾人物動輒得咎，常得承擔負評，作家黃山料今天表示，有時候成為別人負面情緒的載體，也是在貢獻一種價值。

黃山料今天在台北國際書展主題廣場出席創作分享會，現場擠滿年輕書迷，黃山料表示，關於「習慣被討厭」這件事，他一直看得很淡，因為「被討厭」也是工作的一部分，當他看到一則負面留言，第一個念頭是它能不能帶來建設性的改變；如果那些建議是對他有幫助的，就裝進心裡，就算單純是發洩情緒，也必須接受。

黃山料表示，作為一個創作者或是公眾人物，不一定只是輸出好的能量給大家，有時候成為別人負面情緒的載體，也是工作的一部分。

他表示，每一本書都是自己想面對的課題，如「好好再見 不復預見」寫的是一段失去的友誼，如何面對友誼的失去與告別；「餘生是你 晚點沒關係」講的是一段想愛卻不可得的戀愛；「心很小 裝喜歡的事就好」講的是一個家庭破碎之下的故事。

黃山料說，他過去只要發現一段關係讓他感到失望或受傷，很努力卻沒辦法有好結果，通常就會很快選擇放棄，想要的其實是我希望你接住我，「我希望你多愛我一點」，但通常無法彼此信任。

黃山料說，在寫完「心很小 裝喜歡的事就好」之後找到愛情的答案，正是因為「不相信對方可以接住我，不相信對方會愛我」，所以選擇用離開來保護自己，但如果選擇相信，這段愛情就會有所改變。（編輯：李亨山）1130224