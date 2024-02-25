小說「乩身」的多重宇宙 星子：改編漫畫意義重大

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（中央社記者王寶兒台北25日電）取材台灣民俗信仰，作家星子自2017年起推出小說「乩身」系列，陸續改編為漫畫、歌仔戲及影集，如自成一部「乩身」故事的多重宇宙。曾立志要當漫畫家的星子說，能改編漫畫最為意義重大。

文化內容策進院今天於台北國際書展舉行「星子『乩身』宇宙：傳統與新創的多元轉譯」講座，由星子、「乩身」漫畫家Barz、明華園執行長陳昭賢、華星娛樂總經理李良玉與會對談。

星子說，作者一定會幻想作品能被改編，「不敢想像會成真」。與其他寫小說的作者不太一樣，「我寫小說前是想當漫畫家，我寫作是將腦海想像的畫面翻譯成文字。」因此綜觀所有改編作品，能讓「乩身」改編為漫畫對他來說意義重大，終於能看見書架上的漫畫有了他的名字。

星子曾是林政德、任正華等漫畫家的助手，自2003年起於網路發表創作，漸漸成為職業作家。知名作品包含「太歲」、「月與火犬」等，「乩身」系列則以民俗信仰為原型，將民眾熟悉的太子爺、乩童元素納入其中。

Barz表示，自己從大學時期就是星子的粉絲，初見星子時，星子就向他提過以前擔任過漫畫家助手，「我很榮幸能漫畫化他的小說。」由於星子編寫故事是以圖像思考，只要看到文字就能知道怎麼畫，且角色個性明確，互動起來讓故事更容易進行。

背景反而是改編漫畫最大挑戰，Barz比喻，文字寫上「千軍萬馬」很簡單，但漫畫就很難，故事常見場景為傳統市場，因元素繁多，畫起來格外複雜。

改編歌仔戲上，陳昭賢分享，改編文本有時比原創歌仔戲更難，尤其「乩身」世界觀很大，最多3個小時內要完整傳達故事，還要顧及精彩度與起承轉合，非常困難，歌仔戲甚麼都不怕，要飛天遁地都可以，但要如何一口氣呈現所有精彩反而最頭痛。

李良玉預告，「乩身」將播出改編影集，還有電影改編計畫進行中。另外，星子的作品「陰間」與「符紙婆婆」也正在洽談改編計畫中，敬請讀者期待。（編輯：張雅淨）1130225