書展朗讀換免費理髮 德理髮師盼在台種下閱讀種子

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）在台北國際書展層層書海中，德國館忽然鋪開一張地毯，開起快閃理髮工作室，無論大人小孩大聲朗讀書籍內容就能獲得免費理髮機會，每天排起長長人龍，成本屆書展熱門活動之一。

來自德國的專業理髮師兼兒童繪本「神奇美髮師」作者丹尼波爾巴赫（Danny Beuerbach），自2017年起在家鄉德國與世界各地，舉辦非營利閱讀推廣活動Book a Look，鼓勵大人小孩帶書前來，大聲把故事唸出來給他和觀眾聽就能免費理髮。

波爾巴赫接受中央社記者專訪談及計畫起因，他笑說，長大後忙於工作，看書機會越來越少。2017年某天他在沙龍為熟客服務時，看著對方翻閱雜誌便心血來潮，邀客人把內容唸出來，更加碼「朗讀給我聽就打85折」誘因讓對方答應。

沒想到，整個沙龍因讀書聲安靜了下來，音樂也刻意轉小，下一組客人竟也主動提出朗讀意願。後來，波爾巴赫時不時以折扣邀客人當他的「有聲書」。

不過看到小朋友客人們大聲朗讀時洋溢著喜悅和自我價值感，讓波爾巴赫萌生了這項「朗讀免費交換剪髮」計畫，或許他能做得更多，開始走進公園廣場、書店、圖書館甚至難民營，推廣閱讀也想鼓舞孩子們。

當看到原本畏畏縮縮、不敢上前體驗的孩子，在波爾巴赫鼓勵下朗讀，並在剪髮結束後，獲得圍觀人群掌聲回饋，每個揚起的笑容都讓他相當滿足，就算一天活動平均得剪上25人，心也不會累，「雖然是免費剪髮，但我收獲更多，大家為我朗讀了呢」。

「我不是老師，不會糾正大家的發音錯誤或唸得好不好。希望藉由這個機會，讓大家把『我不完美』的恐懼拿掉，只要比之前的自己更好就好。」波爾巴赫坦言，他小時候不是個好的朗讀者、容易害羞，近年他常受邀朗讀，當然還是會失誤，但他很驕傲自信，「我知道我不需要百分百完美」。

這幾年，波爾巴赫帶著理髮用具與地毯，足跡從德國遍布到世界各地，最小讀者只有6個月大、由爸媽代為朗讀，最年長者則高齡92歲。

這次應書展德國館邀請來台，也是波爾巴赫第一次造訪寶島，他說：「台灣人真的超級友善，遇到的每個人都試圖為我解答任何疑難雜症。」特別的是，還有台灣理髮師特地前來，反過來為波爾巴赫剪髮，難得換位體驗，讓他笑說更能感受大家的心情。

由於曾在香港工作一陣子，波爾巴赫笑說會講一點點中文，例如「什麼樣」來詢問讀者喜歡什麼樣的髮型。直到25日書展結束前，波爾巴赫每天都會在德國館攤位等待為他朗讀的讀者們。

波爾巴赫也許下心願，期待這顆溫暖的「朗讀」種子能在台灣發芽，希望來到書展的民眾能和他們的髮型師分享這個計畫，以大聲朗讀換取小禮物或小優惠，讓孩子們習慣帶著書走進理髮廳，讀書、美容一兼二顧。（編輯：張雅淨）1130222