談殖民背景對社會作用力 荷詩人：正視實際發生歷史

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）台北國際書展今天舉辦「傷痕與新生：直視荷蘭殖民歷史，以及後殖民時代的挑戰」講座，邀請詩人拉德娜．法比亞斯與台灣作家吳明益對談，討論歷史對當代社會造成的作用力，認為應正視。

被譽為荷蘭文學最具代表的詩人新秀拉德娜．法比亞斯 （Radna Fabias），以詩集「習慣」（Habitus）屢獲殊榮。她出生於荷屬古拉索島（Curaçao），與台灣同樣擁有殖民歷史背景。

古拉索是位於加勒比海、靠近委內瑞拉海岸的島嶼，原為荷屬安的列斯群島一部分，2010年後改為荷蘭王國的自治國。在荷蘭殖民期間成為非洲奴隸貿易中心，而法比亞斯的祖先便是來自西非。

法比亞斯分享，曾被殖民的國家都面對著一種精神錯亂，官方教育體制描繪的歷史與當地耆老口述的故事落差極大，大家不知道該相信哪個。而過往歷史更仍烙印在奴隸或被殖民者後裔身上，對其社經地位與生活有極大影響。

她指出，過去有些族群不被允許進入教育體系，殖民者帶來的天主教神父、修女，掌管誰能受教育與經費分配權力，就算奴隸制度廢止，奴隸後裔身上仍一無所有，還是得替以前的雇主工作才能維生。

近年古拉索轉型為熱帶度假島嶼，觀光業成重要產業，法比亞斯表示，還是能以膚色看出種族階級差距，主管幾乎都是白人，基層員工為非裔。歐洲富人帶來的移民潮，只讓當地物價水漲船高，當地人無法負擔，而來自歐洲的投資挹注，受惠者也絕非本地居民，「很多人說，雖然已不是殖民統治，但和殖民統治相去無幾」。

她舉例，COVID-19疫情爆發時，古拉索觀光枯竭，島上2/3的民眾都得求助食物銀行，古拉索官方希望向荷蘭政府洽商資助，竟被要求查看政府財務體質，「如果這是獨立的國家，怎麼能讓其他國家來看你的財務體質，來決定是否適合獲得貸款？」

吳明益也分享，台灣複雜的殖民背景，同樣讓不同年代的台灣人對歷史與自我認同混亂。近年雖有不少轉型正義相關討論，他卻認為台灣相對委婉保守，總有「往前走」、「不要複述這些歷史」的反對論述。

吳明益表示，先前曾造訪立陶宛KGB博物館，館內展示遭蘇聯迫害喪生者的衣物，以及處決犯人的囚室與行刑影片等，「他們直面這些歷史，反而讓後代能用理性的眼光看待歷史，而非盲目地仇恨與愛」。

法比亞斯也同意吳明益的看法，她指出，很多殖民地民眾會有自卑情節，認為是因不夠努力才無法成功或跳脫困境，但透過了解實際發生的歷史，就會明白這些問題是制度造成的結果，錯不在自己身上。

法比亞斯強調，「我們其實沒有低別人一等，若擺脫這樣的想法，就會有不同的觀點與主體性，更有自信地去寫出自己所了解的故事。」（編輯：張雅淨）1130222