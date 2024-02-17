書展大補帖2 / 書展主題國荷蘭 穿越400年與台灣及世界對話

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2024台北國際書展於2/20日登場，直至2/25日結束，今年書展內容琳瑯滿目，不僅有國內外名家開辦講座，甚至前總統陳水扁也有著作將到現場開講，此外去年本土天團「五月天」貝斯手瑪莎與原子少年親臨書展會場引發轟動，今年書展所有亮點中央社幫大家一手打包。

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書展大補帖2（中央社記者邱祖胤台北17日電）2024台北國際書展將於下週二（20日）登場，今年主題國為荷蘭，將以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」等主題，呈現荷蘭的出版樣貌及文化軟實力。

今年剛好是荷蘭與台灣接觸400年，荷蘭在台辦事處將2024年定位為「台荷創新與文化交流年」，將和台灣讀者分享荷蘭的重要價值。

荷蘭館特別規畫過去、現在、未來3館，多方面呈現台荷共同歷史，除了以文物、歷史檔案、複製品與模型來回溯1624年雙方互動情形，逐漸發展成在貿易、文化交流上的強韌連結；同時規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對言論自由等價值的推崇。

重要作家方面，雨果獎得主、16歲就出版第一本小說的帥哥作家湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt）將來台，他的恐怖小說「歡迎來到黑泉鎮」已在25個國家出版，改編影集目前正由華納影業籌拍。

光在荷蘭就擁有35萬冊驚人銷量的作家、評論家伊爾賈．倫納德．菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）也將來台與讀者面對面。

此外包括童書作者彼彼．迪蒙達克（Bibi Dumon Tak）等人也將訪台；深受小朋友喜愛的米飛兔、Dikkie Dik都將亮相在荷蘭館亮相。

除荷蘭館外，台北書展國際展區也相當熱鬧，「泰國館」以「無界」為年度展覽主題，帶領讀者展開超越文化框架的文學之旅，並將於書展期間舉辦泰國原創故事改編影視提案大會暨商機媒合會，促進台泰出版交流。

「德國館」將展出逝世100週年的小說家法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，並展示近期於台灣出版的德國新書，舉辦「趣味德語課」入門課程，邀請台灣民眾體驗最新的學習教材。

「法國館」則聚焦圖像，2月24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動；「比利時」館也展出圖像為主的出版品。同時邀請比利時插畫家於書展期間舉辦講座，和台灣創作者與讀者深入交流。（編輯：龍柏安）1130217