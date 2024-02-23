自身故事改編成漫畫 彭政閔盼傳承台灣棒球

（中央社記者陳容琛台北23日電）以「恰恰」彭政閔為主題的漫畫「一百萬次的揮棒」將上線，彭政閔今天親自參與在台北國際書展的分享會，他表示傳承台灣棒球，是身為棒球人應該要做的事。

被譽為「中職先生」的彭政閔，一直是中信兄弟的看板球星，在職棒生涯締造無數紀錄，甚至達成史無前例的明星賽人氣王15連霸，是不少球迷從小到大的回憶，歷經中職許多風風雨雨仍屹立不搖。

不過，其實彭政閔的棒球路並非一帆風順，尤其在國中時期經歷非常煎熬的過程，不僅身材不如同儕，技術方面也沒有那麼出色，但他展現不放棄的一股傻勁，讓擔任編劇的漫畫家漢寶包（本名蕭乃中）直言，要把「恰式精神」傳達出去，因而有了「一百萬次的揮棒」作品。

今天在台北國際書展舉辦的「一百萬次的揮棒」漫畫上線分享會，親自出席的彭政閔表示，退役後常跑基層，加上自己也有1支社區球隊，有些家長會反映孩子看不懂棒球，也不知道用什麼方式讓他們了解，「我覺得透過漫畫呈現是很棒的方式，傳承台灣的國球，是身為棒球人應該要做的事。」

彭政閔透露，故事主角的經歷與自己蠻像的，「相信看過自傳的人都知道，我在棒球路上的每件事都不是很順利，不過卻仍堅持克服困難，漫畫中也有很多這樣情節。」他也想告訴當初的自己，「這一切都是有價值的，如果時光重來，我還是會做一樣的事。」

「一百萬次的揮棒」預計在3月4日起於CCC追漫台上線連載，並在下半年推出單行本，擁有招牌瞇瞇眼的彭政閔透露，已經稍微看過目前的成品，並開玩笑表示：「看得出來眼睛有特別加強，主角的比較大。」（編輯：陳政偉）1130223

2024台北國際書展23日舉行「一百萬次的揮棒－國民球星彭政閔首部漫畫上線分享會」，漫畫家楊白（左起）、編劇漢寶包、前職棒選手彭政閔、文策院董事長蔡嘉駿、分鏡指導咪牙、聯經出版總編輯涂豐恩出席。中央社記者張皓安攝 113年2月23日