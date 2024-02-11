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初二風光發電量達1001萬瓩創新高 每2度有1度是綠電
首頁 / 產經

大年初二風光發電量達1001萬瓩創新高 滲透率首破5成

2024/2/11 16:14（2/11 16:33 更新）
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圖為「彰濱雙綠能」太陽光電場暨風力發電場。（台電提供）
圖為「彰濱雙綠能」太陽光電場暨風力發電場。（台電提供）
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（中央社記者劉千綾台北11日電）大年初二風光合力發威，台電表示，今天中午風光發電量達1001萬瓩，創新高紀錄，風光滲透率也達到52.37%，不僅首度突破4成，更一舉直衝5成大關，相當於每2度電，就有1度是綠電；今天太陽光電更首度突破800萬瓩，同寫歷史紀錄。

台電今天發布新聞稿表示，去年春節風光滲透率才首度突破3成，今年已成長突破5成，除了過年用電量低外，主因為近年在政府與民間全力推動下，風光發展成果已逐漸展現並持續成長。

台電進一步指出，今天12時21分風光發電量達到1001萬瓩，突破10GW（百萬瓩），刷新歷史紀錄。此外，今天太陽光電首度突破800萬瓩，最高達到809.7萬瓩，也刷下歷史紀錄。

適逢鋒面南下，台電表示，中午時段整體風力發電190萬瓩以上，不僅成為供電要角，也可替補其他傳統機組上場，讓機組歲修規劃更有餘裕可以「進廠保養」，在新的一年都能維持最佳狀態，提高整體供電穩定度。

台電說明，為配合中油公司觀塘配氣及計量站三接管線銜接工程，大潭電廠於2月8日起全廠停機，在中油公司同仁完成工程後，部分機組已於今天回歸併聯。

在停機期間，台電表示，把握時間進行機組點檢工作，而三接工程有助於大潭電廠構建雙氣源體系，供氣穩定可進一步確保供電穩定。

台電指出，春節期間台電除有超過700人的電力團隊投入全國機組大修，為確保電力供應無虞，年假期間每天共有超過4000名台電員工，從電源供應、電網運轉、電力調度到突發停電因應等，全面守護穩定供電。（編輯：張均懋）1130211

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