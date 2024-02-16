囤房稅2.0課徵基準分2組 六都稅率3.2%起跳

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（中央記者張璦台北16日電）囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部今天公布課徵基準草案，主要分為直轄市、非直轄市2組課徵，針對不屬於繼承共有、也沒有出租做有效利用的「非自住」住家用房屋，六都適用稅率3.2%起跳、非六都2.6%起跳。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

經過與地方研商，財政部今天公布相關課徵參考基準草案，預告期至3月18日。

根據草案，針對不屬於繼承共有、也沒有出租做有效利用的「非自住」住家用房屋，全台22縣市分為2組課徵基準，六都直轄市為第1組，其餘縣市為第2組。

在六都若有2戶以內，適用稅率3.2%；持有3至4戶，稅率3.8%；擁有5至6戶，稅率4.2%；持有7戶以上，稅率將達4.8%。若在非直轄市，持有1戶適用稅率2.6%；2至4戶稅率3.2%；5至6戶稅率3.8%；7戶以上稅率4.8%。

此外，針對出租或繼承共有房屋，全台22縣市適用同一種課徵基準，4戶以內適用稅率1.5%；5至6戶稅率2%；7戶以上稅率2.4%。

舉例來說，囤房大戶A小姐在台北市、基隆市，分別擁有3間不屬於繼承共有、也沒有出租的「非自住」住家用房屋，全台一共6間。

新制實施後，上述每屋都將適用6戶對應的稅率，在台北市的3間房，將適用4.2%稅率；基隆市3間房適用稅率為3.8%。不過，若6間全數出租並誠實繳稅，適用稅率一口氣降至2%。

至於建商餘屋，一共有5大級距，全台各地一體適用，其中在合理銷售期間2年內，可適用較低稅率。

根據草案，1年內餘屋適用稅率2%；超過1年、未滿2年餘屋適用稅率2.4%；超過2年、4年以內餘屋適用稅率3.6%；超過4年、未滿5年適用稅率4.2%；超過5年餘屋則將被課徵上限稅率4.8%。

財政部指出，希望藉此鼓勵建商在快超過2年時，視市場情況及衡酌將負擔的房屋稅，調整售價加速出售，透過房屋市場價穩量增，讓購屋者能買到好屋。

由於房屋稅屬於地方稅，各縣市稅率如何設計，最終由地方因地制宜訂定，為避免地方過於消極，財政部考量城鄉差距與稽徵實務，提出上述課徵基準給地方參考，如果地方政府訂得比財政部基準更寬鬆而有稅損，中央將不予補貼。

財政部表示，若各地方政府均參考基準，訂定轄內「非自住」住家用房屋差別稅率，預估稅收將增加約新台幣40.92億元。（編輯：林克倫）1130216