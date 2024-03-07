11類房屋免納入囤房稅2.0 低價屋3戶免稅限期擇定

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（中央社記者張璦台北7日電）囤房稅2.0明年5月正式開徵，財政部今天預告相關配套，明定11大類應稅房屋免納囤房稅戶數計算，包含社宅、包租代管等；同時，現值新台幣10萬元以下低價屋若有超過3戶，民眾須於每年3月22日前，向稽徵機關擇定哪3戶適用免稅。

若未在期限內擇定，第1年稽徵機關會按稅額由高至低，擇定稅額前3高的房屋，免徵房屋稅；第2年後則按取得時間順序擇定。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部今天公布最新相關配套「住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」草案，預告期至3月27日。

財政部官員指出，考量特定房屋有其政策目的，而不屬於「多屋卻未作有效使用」的情形，因此尚不宜納入全國歸戶，及按戶數課徵囤房稅2.0差別稅率，總計有11大類應稅房屋可排除計算。

根據草案，11大類房屋包含公有房屋、社會住宅、包租代管、勞工宿舍及其附設員工餐廳、管委會或防空避難空間、房屋全部專供停放車輛使用、公同共有房屋、長照機構宿舍、史蹟及文化景觀、促參附屬設施住宅或宿舍，以及其他經財政部核定房屋。

同時，草案也明定，在計算全國持有家戶數時，若為共有房屋（包含繼承共有），按各共有人分別以1戶歸戶。舉例來說，A先生與妹妹共有1戶房屋，在全國歸戶計算戶數時，兩人都有持份，所以兩人頭上均會算上這一戶共有屋。

此外，住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅的適用對象，以自然人持有「全國3戶為限」，並排除法人等非自然人適用，草案釋出擇定適用免稅的相關規定。

根據草案，房屋持有人在每年2月最後一天（納稅義務基準日）前，全國累計持有低價免稅房屋超過3戶時， 應於每期房屋稅開徵40天前（即當年3月22日前，遇假日順延），向當地主管稽徵機關申報擇定哪3戶要適用免稅。

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若民眾未在3月22日前擇定，財政部官員說明，由於囤房稅2.0明年首度開徵，因此考量稽徵實務與利民，第1年（民國114年期房屋稅）稽徵機關會把逾時未擇定民眾的低價屋，依照房屋稅稅額由高至低順序，擇定稅額前3高的房屋，繼續免徵房屋稅。

第2年起（即115年期以後的房屋稅），民眾若未於期限內擇定適用免稅3戶的房屋，稅捐機關將改按「取得時間順序」擇定。舉例來說，115年民眾有4戶低價屋，前2戶A、B是舊屋，後2戶C、D是115年初買的新房，C、D哪一戶可納入免稅之列，端視取得順序先後，先取得者為免稅。（編輯：潘羿菁）1130307