囤房稅2.0優惠稅率排除豪宅 財部：99%單一自住房屋降稅至1%

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（中央記者張璦台北16日電）財政部今天公布房屋稅適用單一自住優惠稅率1%的標準，經排除豪宅，預估將享優惠稅率戶數共312萬5533戶，不適用戶數共2萬6592戶；換言之，全台單一自住房屋中，超過99%可適用較低稅率，合計減稅利益約新台幣23.6億元。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶。立法院會去年三讀通過攸關 囤房稅 囤房稅小百科 政院2023年7月6日通過房屋稅差別稅率2.0方案，重點有3項：（財政部研議房屋稅條例修法，行政院會通過後再送立法院審議，若順利三讀，預計2024年7月實施新制，2025年5月正式開徵） 將「縣市歸戶」調整為「全國歸戶」，讓分散囤房者無所遁形。

法定稅率從1.5%至3.6%整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外。

過去法規規範為地方政府「可」訂定差別稅率，未來則為「應」訂定差別稅率，等同全國各縣市都須推動囤房稅率。 2014年修正房屋稅條例 本人、配偶、直系親屬實際居住的自住房屋，稅率維持1.2%，但全國僅限3戶；3戶自住房屋以外的非自住房屋稅率（也就是持有第4戶以上的房屋），稅率則提高至1.5至3.6%，由地方政府依各自需求，訂定固定稅率或根據囤房數訂定差別稅率。

觀察各地方政府囤房稅的實施情形：共17個縣市對非自住房屋稅率都維持在最低稅率1.5%，僅4縣市提高。

桃園市：非自住房屋固定稅率2.4%

台北市：持有第2戶非自住房屋稅率2.4%，第3戶以上稅率3.6%

連江縣：持有第2戶非自住房屋稅率1.6%，第3戶以上2%

宜蘭縣：持有2戶以下非自住房屋稅率1.5%，持有3至7戶稅率2%，持有8戶以上稅率採最高3.6%課徵 看更多 關閉 2.0的房屋稅條例修正草案，除調高「非自住」稅率，也明定房屋現值在一定金額以下（排除豪宅）的「全國單一自住」房屋，將享房屋稅率1.2%降至1%的優惠。

至於全國單一自住房屋現值「一定金額」如何計算，根據財政部今天公布基準草案，直轄市與新竹縣市為一組，其他縣市為另一組，2組適用不同基準，預告期至3月18日。

以直轄市與新竹縣市來說，是將各自轄內房屋現值由高至低排序，將最高1%剔除適用；至於其他縣市，則是剔除最高0.3%適用。

舉台北市為例，轄內全國單一自住有23萬7328戶，剔除1%豪宅、即2373戶排除適用，其餘23萬4955戶適用。以民國112年5月房屋稅開徵資料來看，台北市房屋現值由高至低排序，房屋現值275萬400元（含）以下可適用1%優惠稅率。

不過，財政部賦稅署長宋秀玲強調，等到囤房稅2.0明年5月正式開徵，現值價格是參考113年資料，因此屆時台北市適用的現值基準不一定會是275萬400元。

媒體關切財政部訂定此基準時，為何將新竹縣市與六都歸在一組，宋秀玲說明，以112年資料來看，新竹縣基準為182萬1000元、新竹市為189萬6000元，只低於雙北與高雄市，換言之比桃園、台南、台中都高，可見新竹縣市高價房屋現值，不見得輸給直轄市。

宋秀玲指出，若各地方政府均參考上述基準，訂定轄內全國單一自住房屋現值一定金額，預估適用房屋稅1%優惠稅率戶數共312萬5533戶；不適用戶數共2萬6592戶，其中直轄市及新竹縣市合計2萬4485戶、其他縣市2107戶；減稅利益約23.6億元。（編輯：林克倫）1130216