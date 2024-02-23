日經收盤改寫泡沫經濟紀錄 證券公司歡聲雷動

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本股市日經指數22日創下收盤新高，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時締造的歷史紀錄。突破紀錄那一刻，各大證券公司內歡聲雷動，交易員起身鼓掌。經歷過泡沫經濟時代的人都明白，現在景氣和當時完全不同。

日本泡沫經濟時代，投機熱潮推升各項經濟指標。從1986年開始，日經指數開始大幅上漲。1989年12月29日，日經指數達到38915點，並在當日創下38957點的新高紀錄，為1985年9月12598點的3倍。

泡沫經濟破裂後，東京股市崩盤，日經指數從1990年1月起暴跌。到1990年10月，短短9個月就跌破2萬點。截至1993年底，日本股票總值只有1989年底的59%。日本進入「失落的十年」。

然而時隔34年，在2024年2月22日上午10時過後，有「日本經濟溫度計」之稱的日經指數突破39000點，終場收在39098.68點，刷新1989年12月29日創下的38915.87點紀錄。

22日上午10時16分，股價突破紀錄的那一刻，東京野村證券公司內響起熱烈掌聲，交易員全體起立慶祝。岩井Cosmo證券公司同樣響起掌聲與歡呼聲，拉開特別為了這一天準備的彩球。

日本股市收漲，受惠於美國晶片巨擘輝達（Nvidia）獲利超出預期，輝達在全球高端半導體市場市占近8成，這次繳出銷售額與最終獲利創下歷史新高的亮眼表現，大幅推高股價。

日本電視台採訪從泡沫經濟時期就在證券業工作的交易員，對方表示，「真的令人非常感慨，日本的經濟終於開始復甦。」

1989年12月是泡沫經濟的高峰期，當時瀰漫一股「土地絕對會升值」的「土地神話」，使得東京的地價異常攀升，東京灣區開始出現超高層住宅。那時候，年輕人在迪斯可舞廳通宵跳舞，銀座等繁華地區到了晚上會出現計程車搶奪戰，還有人手上拿著一疊鈔票攔車。

儘管由於物價飛漲，許多民眾尚未感受到景氣好轉，但專家表示，這次股價創新高，與泡沫經濟時的情況完全不一樣，如果工資隨之上漲，民眾就會有實感。

三井住友資產管理師吉川雅幸說：「這次和1989年泡沫般的股價完全不一樣。這次不只是因為土地價格上漲，連帶股價上漲，而是日本的企業已經有足夠的利益率，確保充分的利潤空間。某種意義上，這也是工資要上漲的一個信號。如果工資上漲，隨著時間過去，民眾將會有實際感受。」（編輯：郭中翰）1130223