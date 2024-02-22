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首頁 / 證券

亞股普遍收漲 日經指數創歷史新高

2024/2/22 17:57
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（中央社香港22日綜合外電報導）受惠於美國晶片巨擘輝達（Nvidia）獲利超出預期，亞洲股市今天普遍收漲，其中日經指數創下收盤新高，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時期締造的歷史紀錄。

法新社報導，輝達備受關注的財報超出預期，該公司公布季度淨利達123億美元，主因人工智慧（AI）晶片需求推動營收創歷史新高。

華爾街股市經歷憂喜參半的一天後，輝達宣布去年第4季營收221億美元，創下紀錄；2024財年營收609億美元。

分析師先前預測，輝達強勁的獲利可能會帶動亞股走高。日本股市今天在科技股走高後，日經225指數上漲2.2%，收39098.68點，創有史以來最高收盤水準，打破1989年創下的紀錄。

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）今天對彭博表示：「市場跟著輝達走。」

她說，輝達的財報「確實證實了在可預見的未來，AI需求將繼續旺盛的說法。這種說法去年支撐了市場，難道今年會有所不同嗎？」

上海和首爾股市收高；香港、台北、曼谷、馬尼拉和威靈頓股市也收漲。雪梨股市則微幅收漲0.04%。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130222

#輝達
#亞股
#法新社
#華爾街
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