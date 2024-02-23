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輝達市值突破2兆美元大關 半導體產業史上第一家

2024/2/23 23:26（2/24 07:53 更新）
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圖為輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國股市今天開盤後，晶片大廠輝達（NVIDIA）市值突破2兆美元（約新台幣63.1兆元）大關，成為半導體產業史上第一家市值達此門檻的企業。

富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，根據雅虎財經（Yahoo Finance），輝達市值今天開盤後升至2.01兆美元，加入蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）之列，躋身2兆美元市值俱樂部。

數位媒體石英（Quartz）報導，輝達是首家市值突破2兆美元的半導體企業。（譯者：陳正健）1130223

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