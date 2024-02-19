阿根廷貧窮率創22年新高 新任總統米雷伊歸咎於傳統政治

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（中央社布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導）研究顯示，阿根廷近60%人口目前生活在貧困之中，創22年來新高。阿根廷新任極右派自由主義總統米雷伊將貧困歸咎於該國既有的「政治階級」。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）昨天在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上說：「這是種姓模式的真正繼承，每10個阿根廷人中就有6個是窮人。過去百年的（經濟）破壞在西方歷史上絕無僅有。」

他是回應阿根廷天主教大學（UCA）社會債務觀察站公布的數據；這項數據顯示，1月有57.4%的阿根廷人生活在貧窮線以下。

1月是米雷伊上任的第1個完整月分，他在去年11月當選，推翻長期占主導地位的貝隆派（Peronist）政治運動，該運動以慷慨的福利計畫和高額的補貼著稱。

57.4%的貧窮率這個數據代表著阿根廷有超過2600萬人處於貧窮，並比去年12月調查的49%大幅提升，當時自詡為「無政府資本主義」的米雷伊政府使阿根廷貨幣披索（peso）貶值，取消價格管制，並提高關稅。

1月的貧窮率是阿根廷22年來最高的。

米雷伊預估阿根廷經濟將在3個月內反彈。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130219