更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
首頁 / 國際

阿根廷貧窮率創22年新高 新任總統米雷伊歸咎於傳統政治

2024/2/19 14:41（2/19 15:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2021年阿根廷布宜諾斯艾利斯街頭。（路透社）
圖為2021年阿根廷布宜諾斯艾利斯街頭。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導）研究顯示，阿根廷近60%人口目前生活在貧困之中，創22年來新高。阿根廷新任極右派自由主義總統米雷伊將貧困歸咎於該國既有的「政治階級」。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）昨天在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上說：「這是種姓模式的真正繼承，每10個阿根廷人中就有6個是窮人。過去百年的（經濟）破壞在西方歷史上絕無僅有。」

他是回應阿根廷天主教大學（UCA）社會債務觀察站公布的數據；這項數據顯示，1月有57.4%的阿根廷人生活在貧窮線以下。

1月是米雷伊上任的第1個完整月分，他在去年11月當選，推翻長期占主導地位的貝隆派（Peronist）政治運動，該運動以慷慨的福利計畫和高額的補貼著稱。

57.4%的貧窮率這個數據代表著阿根廷有超過2600萬人處於貧窮，並比去年12月調查的49%大幅提升，當時自詡為「無政府資本主義」的米雷伊政府使阿根廷貨幣披索（peso）貶值，取消價格管制，並提高關稅。

1月的貧窮率是阿根廷22年來最高的。

米雷伊預估阿根廷經濟將在3個月內反彈。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130219

#法新社
#阿根廷
#米雷伊
延伸閱讀
阿根廷2023年通膨率211.4% 新總統矢言大砍開支阿根廷總統米雷伊出席世界經濟論壇 批社會主義很危險阿根廷總統致函巴西表態拒加入金磚國家 稱現在非適當時機阿根廷拒加入金磚國家 與中國關係動向受矚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43