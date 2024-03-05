總統米雷伊稱淪前政府喉舌 阿根廷勒令泰蘭國家通訊社停業

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（中央社布宜諾斯艾利斯4日綜合外電報導）阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）宣布他將關閉他所稱的前左翼政府「宣傳」喉舌後，阿根廷政府今天暫令泰蘭國家通訊社（Telam）停業。

泰蘭國家通訊社營運了80年，員工人數有700多人，是米雷伊自去年12月上任以來，推動重組或關閉國家機構的最新受害者。

總統發言人阿多尼（Manuel Adorni）在記者會上表示，在政府著手敲定泰蘭國家通訊社關閉事宜時，國家通訊社將暫時停業7天，在這段期間員工將支薪。

他說：「這與言論自由或新聞自由無關。」他又說，泰蘭國家通訊社於2024年估計損失高達200億披索（約新台幣7312萬元），但沒有提供相關細節。

泰蘭國家通訊社記者艾麗婭舍夫（Tomas Eliaschev）告訴法新社，他與其他員工今天凌晨收到一封電子郵件，通知他們公司將暫停營運。

米雷伊1日在國會開議時宣布將關閉泰蘭國家通訊社，稱國家通訊社「數十年來一直被用來當作基西納主義者（Kirchnerist）的宣傳機構」，他指的是前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）與他丈夫基西納（Nestor Kirchner）的左翼政治意識形態。

同時也是新聞工會代表的艾麗婭舍夫說，昨晚，記者發現政府的「殘酷決定」，用柵欄圍起國家通訊社的建築，並派出警力包圍。

泰蘭國家通訊社網站也關閉了。今天，數以百計民眾在位於布宜諾斯艾利斯市中心的泰蘭國家通訊社總部外頭抗議。

27歲的平面設計師蘇鐸（Eric Soto）說，泰蘭國家通訊社的地位至關重要，因為這是「唯一」會報導東聖地牙哥省（Santiago del Estero）或火地島省（Tierra del Fuego）等偏鄉省分的機構。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130305