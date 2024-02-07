阿根廷經濟改革法案遇挫 送回國會委員會審查

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（中央社布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導）阿根廷自由派總統米雷伊（Javier Milei）所屬政黨今天表示，米雷伊倡議的重大經濟改革方案將送回國會委員會審查，象徵這項法案遭遇重大挫折。

路透社報導，國會下議院上週表決批准所謂的「綜合」提案後，這項法案的許多條文在逐條審查期間遭國會議員否決。

這項法案已經由國會議員大幅修改，其中仍包括允許國家實體私有化的條款、對數以百計法規的修改以及減少國家補助的措施。

米雷伊去年11月在兩人競逐的總統決選以約56%的得票率勝出，但黨內國會議員候選人在前一輪投票表現不佳。

由於他的政黨在國會中屬於相對弱勢，米雷伊已尋求主要保守派聯盟「合力改變」（Juntos por el Cambio）的國會議員支持這項改革方案。

米雷伊的執政黨自由前進黨（Libertad Avanza）在有257席的國會下議院僅占38席，自由前進黨今天在社群媒體X發文抨擊反對法案的國會議員，稱他們做出叛國行為，但坦言法案現在必須送回委員會審查。

今天晚些時候，米雷伊在社群媒體上發文批評擋下改革方案的國會議員，稱他們是造成國家生病的政治「世襲集團」的一員。

米雷伊在以色列進行外交訪問時，在社群媒體X發文寫道：「我們不願與摧毀這個國家的人協商法案。」

阿根廷陷入嚴峻的經濟困境，通貨膨脹率高達逾200%，米雷伊將這種狀況歸咎於前任政府恣意揮霍的過度開支，尤其是中間偏左正義黨（Peronist Party）領導的政府。

一些反對派國會議員今天呼籲支持米雷伊的同僚妥協。反對派國會議員皮凱托（Miguel Pichetto）在國會會議期間說：「我們懇請執政黨展現一些彈性。」

這項法案必須先在下議院通過後，才能送至參議院進行最後立法審查，而米雷伊在有72席的參議院僅占7席。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130207