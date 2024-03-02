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阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

2024/3/2 21:18
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（中央社布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導）深陷各種危機的阿根廷，當地民眾在藥局一看到藥價，便又把藥盒放回貨架上。由於阿根廷通膨率飆升，對許多民眾而言藥物已成奢侈品。

法新社報導，在通膨率暴漲的阿根廷，對許多人來說醫療服務已經成為奢侈品，即使是處方用藥抗生素和慢性病療程，民眾也逐漸棄而不用。

首都布宜諾斯艾利斯一名藥劑師羅培茲（Marcela Lopez）告訴法新社：「在食物和藥品之間，民眾選擇填飽肚子。」

根據阿根廷藥師協會Ceprofar，該國今年1月的瓶裝及盒裝藥物銷售量銳減1000萬組。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）去年12月上任後，許多藥物愈來愈難取得，絕望的病患感到被整個公衛制度拋棄。米雷伊就任後試圖削減公共支出，其中一項措施就是下令嚴格審計開支。

自稱「無政府資本主義者」（anarcho-capitalist）的米雷伊上台後，阿根廷的藥價年增率高達254%，漲幅之大堪稱全球數一數二。（譯者：洪啟原/核稿：洪培英）1130302

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