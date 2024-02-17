烏克蘭撤軍阿夫迪夫卡 澤倫斯基：為救官兵性命

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（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，決定讓烏國軍隊撤出東部前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），是為了「拯救我軍官兵的性命」。

法新社報導，澤倫斯基在德國的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）說道：「為了避免被包圍，決定撤到其他防線。這不代表撤軍幾公里，俄羅斯就奪取到什麼，俄軍沒有奪取任何東西。」

他還說：「拯救我國人民是我們最重要的任務。」

另外，澤倫斯基警告，因為缺乏遠程武器和炮彈，烏克蘭擊退俄國軍隊的戰鬥受到阻礙。

他在慕尼克安全會議指出：「讓烏克蘭處於人為的武器短缺狀態，尤其是缺乏火炮和遠程能力，這使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）能夠適應當前的戰爭強度。」

阿夫迪夫卡位於烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區，俄羅斯從2022年侵略吞併頓內茨克部分領土以來，就一直宣稱該地區是俄國的一部分，但幾乎所有聯合國成員國都不承認。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130217