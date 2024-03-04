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勞退基金收益逾4000億 半數勞工分紅超過2萬元

2024/3/4 10:52（3/4 11:43 更新）
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112年度新制勞退基金收益數逾新台幣4785億元，參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元。（中央社檔案照片）
112年度新制勞退基金收益數逾新台幣4785億元，參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）勞保局今天公布112年度新制勞退基金收益數逾新台幣4785億元，參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約641萬戶，其中約319萬戶超過5萬元。

勞動部勞工保險局今天發布新聞稿表示，112年度新制勞退基金運用收益為4785億6326萬餘元，勞保局已於今天完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每名勞工實際分配到的收益金額並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據統計，112年度新制勞退基金績效甚佳，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約641萬戶（占50.4%），其中超過5萬元者，約319萬戶（占25.1%）。

勞保局並提供的多元管道查詢個人專戶分配到的收益金額，包括：透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、勞動保障卡（透過發卡銀行網路ATM）至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

勞保局提醒，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，自3月5日起可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。（編輯：李亨山）1130304

#勞工
#勞退基金
#第一銀行
#勞動部勞工保險局
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