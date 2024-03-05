掛號費即起不設上限 衛福部不再備查醫療機構可自行調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）衛生福利部停止適用掛號費用調整備查制度，衛福部醫事司司長劉越萍今天說，即起不對掛號費設上限，若遇爭議由公平會處理。醫改會則呼籲，應重新擬定可參考的掛號費範圍。

「醫療法」規定，醫療費用應由直轄市、縣（市）主管機關核定，掛號費則屬於行政管理費用，不須經過衛生主管機關核定。

不過，前衛生署（現為衛生福利部）為避免醫療機構收費標準差距過大，影響民眾就醫權益，在民國99年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診上限新台幣150元；超過此範圍須報地方衛生局備查。

衛福部昨天公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效。衛福部醫事司司長劉越萍今天接受媒體電訪解釋，主要是停止適用99年的公告，地方衛生局仍可要求醫療機構提供資料。

消息一出，醫師公會全聯會秘書長張必正肯定表示，過去各地方衛生局對「備查」的理解不一，要求不同也造成基層院所困擾，增加額外行政負擔，現在就是回歸到合理常態的經營模式，讓醫師在服務民眾過程中，可以更專心照顧民眾健康。

醫改會執行長林雅惠則說，醫療服務不能類比一般的商業服務，從過往相關的醫療爭議就知道，就醫行為和忠誠度、便利性、醫病關係等多面向有關，不能單純用市場機制來規範，如果要保障民眾權益，避免醫療爭議，衛福部應重新擬定可參考的掛號費範圍。

劉越萍解釋，99年的公告引起誤解，掛號費屬於行政費用，法令上地方衛生局沒有權限可審查，但允許要求醫療機構備查，也就是告知行政機關，卻有部分地方衛生局進行實質審查，恐有違法疑慮。

她舉例，如過去大家也以為使用健保資料庫沒有問題，最後釋憲卻判定健保署將健保資料庫所蒐集的民眾個人資料，提供給第3人的2次利用行為部分違憲一樣，「以前只是運氣好，沒有人提出訟訴。」

劉越萍指出，重點在於這次公告中要求醫療機構，應將所訂掛號費收費額於明顯處揭示，不管是網站上或機構內，總不能民眾走進去都搞不清楚，被當成肥羊宰，否則可回歸醫療法處理。

媒體追問，換言之公告上路後是否等同沒有收費上限，劉越萍說：「對。」不過，她認為沒有醫療院所敢亂漲價，「大家都在恐怖平衡」，民眾也會自行評估，是否要在行政費用上花這麼多錢，回歸市場機制加上公開透明；至於外界擔心醫療機構聯合漲價部分，那就是公平會的功能。

劉越萍重申，在人力有限情況下，醫療費用才是衛福部關心的焦點，如醫療處置、藥費等，醫療機構若亂收醫療費用，衛福部會要求退還，如果發生聯合漲價一定會有人處理，各單位各司其職；未來若人力資源充足，也可考慮比照自費醫材做法，在健保比價網上揭露所有醫療機構的掛費號收費情形提供民眾參考。（編輯：陳政偉）1130305