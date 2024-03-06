更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市府傳公務員門口販毒 社會局：全力配合調查
首頁 / 生活

全國掛號費上限取消 醫事司：地方可自訂標準或維持備查制

2024/3/6 14:33（3/6 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛生福利部停止適用掛號費用調整備查制度，即起不對掛號費設上限。圖為台大醫院5日上午看診人潮，民眾於1樓大廳窗口排隊領藥。中央社記者趙世勳攝 113年3月5日
衛生福利部停止適用掛號費用調整備查制度，即起不對掛號費設上限。圖為台大醫院5日上午看診人潮，民眾於1樓大廳窗口排隊領藥。中央社記者趙世勳攝 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部近日取消全國統一的醫療院所掛號費上限，醫療機構可自行調整金額。醫事司今天再度出面說明，取消統一標準是基於城鄉差距考量，地方政府仍可自訂上限範圍，維持備查制。

醫療法規定，醫療費用應由直轄市、縣（市）主管機關核定，掛號費則屬於行政管理費用，不須經衛生主管機關核定。但衛生福利部還是衛生署時期，避免醫療機構收費標準差距過大，民國99年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診上限新台幣150元；超過範圍須報地方衛生局備查。

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效，外界擔憂沒有收費上限，可能影響民眾就醫權益。衛福部醫事司科長江適宇今天接受媒體聯訪時表示，規定全國統一的單一掛號費價格範圍，已是行使將近15年的制度，許多醫療機構反應已不符合現況。

江適宇說，這次取消全國醫療機構掛號費上限，不是基於開放為自由市場導向與否，這是因應如今都會區差異變化、醫療機構營運模式改變，甚至過去當掛號費超額須向地方衛生單位備查時，各地標準不一致，因擔心適法性疑慮，所以才會調整規定。

江適宇說明，因各縣市醫療水準落差非常大，由中央制定各地區不同收費標準有困難度，雖停止全國統一醫療機構收取掛號費參考範圍，但各地方衛生局仍可對轄區內醫療機構掛號費上限自訂標準，甚至可延續備查制度，若維持續行備查，不可有詢問細節等實質審查行為。

醫事司重申醫療機構聯合漲價疑慮，有公平會持續監督。有媒體詢問，若掛號費以「溫水煮青蛙」模式調升，是否擔心幾年後回頭檢視才驚覺台灣掛號費已過高，甚至超出民眾負擔，江適宇表示，絕對不樂見民眾因掛號費無法看病，若發現疑似現象，一定積極處理。（編輯：陳政偉）1130306

衛生福利部取消全國統一的醫療院所掛號費上限。衛福部醫事司科長江適宇（圖）6日說明，因各縣市醫療水準落差大，由中央制定各地區不同收費標準有困難度，各地方衛生局仍可對轄區內醫療機構掛號費上限自訂標準，延續備查制度。中央社記者陳婕翎攝 113年3月6日
衛生福利部取消全國統一的醫療院所掛號費上限。衛福部醫事司科長江適宇（圖）6日說明，因各縣市醫療水準落差大，由中央制定各地區不同收費標準有困難度，各地方衛生局仍可對轄區內醫療機構掛號費上限自訂標準，延續備查制度。中央社記者陳婕翎攝 113年3月6日
#衛生局
#衛福部
延伸閱讀
掛號費即起不設上限 衛福部不再備查醫療機構可自行調整北市醫療院所掛號費漲價潮 今年94間調高多漲為200至300元護理夜班獎勵新版達共識 區域及地區醫院獲加碼桃園2醫院聯合調漲掛號費 公平會共開罰160萬元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.232