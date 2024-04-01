大聯盟首秀後達比修有驚喜送手套 鄧愷威：打棒球最大意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰聖地牙哥31日專電）台灣好手鄧愷威今天在教士主場達成個人大聯盟生涯初登板，賽後在休息室收到日本球星達比修有的手套，鄧愷威笑說，這個手套「是我打棒球最大的意義」。

鄧愷威2天前升上大聯盟，從舊金山飛到聖地牙哥，向客場出征的巨人隊報到。當天他第一次踏進大聯盟的牛棚，就遇到國中時代的偶像、效力聖地牙哥教士隊的達比修有。

隊友都知道，鄧愷威將達比修視為偶像，在日籍牛棚捕手引介下，達比修有上前與鄧愷威談話，得知鄧愷威近日有機會初登板，達比修鼓勵他「今年對你很重要」。

鄧愷威這兩天接受中央社訪問，談到升上大聯盟的深刻印象，一直提到與達比修的短暫交談。他說，從國中時代就看達比修投球，在小聯盟期間，自認為投球型態跟達比修類似，也以達比修為目標努力，朝向大聯盟邁進。

升上大聯盟、與偶像握手聊天，已經讓鄧愷威夠興奮，沒想到的是達比修記著他。鄧愷威完成初登板的賽後，達比修派人送來簽名手套，祝賀鄧愷威。

達比修的大禮吸引美國媒體注意，詢問鄧愷威這件禮物的意義，鄧愷威笑著對翻譯說「這是我打棒球最大的意義」。（編輯：馮昭）1130401