鄧愷威滑球獲評巨人新秀第一 透露秘訣沒事就握球

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）美國職棒大聯盟春訓，舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威近日實戰投球，受總教練關注。他的滑球被評為巨人新秀第一名，受訪時透露秘訣「沒事就握球」保持手感。

25歲的鄧愷威今年以40人名單球員身分，參與巨人隊大聯盟春訓。他因斜肌拉傷，延遲備戰進度，經過一段時間養傷之後，鄧愷威9日與隊上的幾名打者進行實戰投球（live BP）。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）給予高度評價，「你對實戰BP通常不會感到興奮，但這次很令人期待」。他表示，希望安排鄧愷威在3月底春訓結束之前，讓他在大聯盟熱身賽上場投球。

鄧愷威9日共投25球，面對亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）、康佛托（Michael Conforto）、筒香嘉智等打擊者。

大聯盟官網6日刊出舊金山巨人隊小聯盟潛力新秀的評比，鄧愷威排名第25。在分項能力上，他的滑球被認為是高水準的武器，在巨人隊所有新秀裡面排名第一。

根據大聯盟官網的球探報告，鄧愷威原本是交替使用直球、滑球、曲球、變速球等4個球種的右投手，但在這2、3年之間，他發展出了「遠高於平均水準的滑球」。

鄧愷威的滑球時速約85英里（136公里），混合了橫向和縱向的2種變化尾勁，「打擊者沒辦法掌握，也很難忍住不出棒追打」。

滑球受到高度評價，鄧愷威今天接受中央社訪問，談到他對這一顆滑球花了不少功夫研究。

鄧愷威說：「即便不在球場我也習慣沒事就握著球，有時候會有感覺還不錯的握法，隔天傳接球就會試丟看看，有次發現結果真的還不錯就跟教練討論，教練在牛棚時也會給我一些建議。」

除了滑球在巨人新秀排第一，綜觀全部小聯盟，鄧愷威三振功力數一數二。根據官網球探報導，鄧愷威是過去3個球季所有小聯盟投手當中，三振數最多。他在358.1局當中三振475人次。

鄧愷威說，三振的能力來自於「對自己的決勝球有信心」。他分享：「當我要對決時，我都會對自己說『不管什麼時候，我的每一種球都要可以拿出來當決勝球』。」

鄧愷威去年已站上小聯盟最高層級3A，今年是他首次以40人名單的身分參與大聯盟春訓，目標「好球率提高，各個球種的穩定度練得更好」。

鄧愷威正在與體能教練、投手教練討論訓練菜單，加強投球動作的穩定，改善身體動作不穩定而影響控球的問題。（編輯：張芷瑄）1130311