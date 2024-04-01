土耳其在野黨全國得票領先35年首見 路透：選民懲罰艾爾段

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（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）路透社報導，土耳其人今天在地方選舉中懲罰總統艾爾段及所屬政黨。這場選舉不但再次確認在野黨仍有政治實力，也確立伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯作為艾爾段未來對手的地位。

法新社報導，主要在野黨共和人民黨（CHP）籍的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）於完成96%計票後自行宣布連任成功說：「我們以超過100萬票獨占鼇頭搖搖領先…我們已經贏得選舉。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一方面承認大選結果標誌執政正義發展黨（AKP）的「轉捩點」，同時承諾「尊重國民的決定」。

他在安卡拉的正義發展黨中央黨部對一片靜默的群眾說：「很遺感地，我們沒有取得想要的結果。」

「我們當然會尊重國民的決定，會避免冥頑不靈、違背國民意願行事而去質疑國家的力量。」

路透社報導，正義發展黨於2019年上次大選失去伊斯坦堡執政權，這席巿長寶座成為艾爾段本次地方選舉志在必得的首要目標。

共和人民黨除已在首都安卡拉連任成功，並且拿下另外9大城巿長寶座。伊瑪莫魯在開票過程中以近10個百分點保持領先優勢。

分析認為，通膨飆升和伊斯蘭選民不滿導致已經主宰土耳其政壇逾20年的艾爾段和正義發展黨得票不如預期。與此同時，伊瑪莫魯在第一大城則吸引到共和人民黨世俗派基本盤以外的選民。

53歲的伊瑪莫魯商人出身、2008年進入政壇，目前被視為總統一職潛在挑戰者。他在開票期間說：「巿民對我們的支持和信賴確實已經得到證明。」

在安卡拉，數以千計支持者晚間蜂湧抵達共和人民黨中央黨部揮舞黨旗，聆聽黨籍現任巿長亞瓦許（Mansur Yavas）發表勝選演說。他以更懸殊比例「痛扁」正義發展黨籍對手，對艾爾段而言不啻是另一重擊。

艾爾段於選戰期間賣力演出，分析人士認為這場巿長選戰可以作為衡量他的支持度和在野韌性的指標。艾爾段陣營表現令人失望，可能暗示這個新興經濟體分裂的政治格局正在經歷轉變。

選前民調原本預期伊斯坦堡選情緊繃，甚至認為共和人民黨恐會在全國各地失守城池。

但是國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導的計票情況顯示，正義發展黨及主要盟友在包括工業重鎮的西北部布爾薩（Bursa）、巴勒克埃西爾（Balikesir）等10大城沒能拿下巿長寶座。

計票結果顯示，共和人民黨全國得票率領先近1個百分點，這是35年來首見。

伊斯坦堡海峽大學（Bogazici University）政治學助理教授阿斯蘭納普（Mert Arslanalp）表示，這是艾爾段自從2002年執政以來「最慘重的敗選」。

他說：「伊瑪莫魯證明，即使不靠既有支持，他也可以跨越深刻的社會政治分歧。這讓他成為艾爾段政權在全國性層面上最具政治競爭力的對手。」（譯者：何宏儒）1130401