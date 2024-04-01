土耳其地方選舉初步計票 艾爾段恐難奪回伊斯坦堡

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（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）土耳其今天舉行地方選舉。法新社引述國營媒體報導，初步計票顯示，在野黨在第一大城伊斯坦堡、首都安卡拉等大城得票暫時領先。

據土耳其的英文報紙「每日晨報」（Daily Sabah）網站，在53.16%選票完成計票後，共和人民黨（CHP）籍伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）暫時以50.12%得票率領先總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導的正義發展黨（AKP）籍候選人的41.17%。

而在安卡拉，30.63%選票完成計票後，共和人民黨籍現任巿長亞瓦許（Mansur Yavas）以58.3%得票率領先正義發展黨籍對手的34.06%。

法新社報導，伊瑪莫魯在共和人民黨伊斯坦堡黨部告訴記者：「根據我們取得的數據，我可以說巿民對我們的信賴已經得到回報…目前局面讓我們非常滿意，不過開票結束之前無法最後確定。」

2019年從正義發展黨手中奪下伊斯坦堡執政權的伊瑪莫魯說：「我想要打從心底感謝大家、感謝巿民完成此一神聖任務。」（譯者：何宏儒）1130401