土耳其地方選舉登場 看執政黨能否奪回伊斯坦堡

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（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）土耳其人今天舉行地方選舉，關注重點在總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）能否從主要政敵伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）手中奪回伊斯坦堡的控制權。

路透社報導，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯在2019年選舉獲勝，是艾爾段及其正義發展黨（AK Party）執政20年最大的選舉挫敗。2023年，艾爾段展開反擊取得總統連任，並與民族主義盟友聯手拿下國會多數。

今天的投票可能會讓艾爾段加強對土耳其的控制，或是標誌著這個主要新興經濟體分裂政治格局出現變化。若是伊瑪莫格魯獲勝，會有更多人預期他將成為國家未來的領袖。

土耳其東部投票所在上午7時開放，其他地區的投票所則從上午8時開門，下午5時關閉。初步結果預計將於晚間10時公布。

民調顯示，在伊斯坦堡這座擁有1600萬人口、推動土耳其經濟發展的城市中，伊瑪莫魯面臨正義發展黨候選人、前部長庫倫（Murat Kurum）的挑戰。

選舉結果可能在一定程度上受到近70%的通貨膨脹率造成的經濟困境，以及庫德族和伊斯蘭選民權衡政府表現及其希望政局改變的影響。

雖然艾爾段的主要目標是伊斯坦堡，但他也尋求奪回首都安卡拉。反對派2019年贏得這兩座城市前，這兩個城市長達25年由正義發展黨和伊斯蘭主義者執政。

艾爾段去年擊敗的反對派聯盟崩解對他有利，但伊瑪莫魯除了其所屬的共和人民黨（Republican People's Party）支持者，對其他選民也有吸引力。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130331