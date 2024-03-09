艾爾段暗示將交棒 稱土耳其3月地方選舉是最後一戰

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（中央社伊斯坦堡8日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，3月31日舉行的地方選舉將是他最後一戰，暗示掌權逾20年的他將結束執政。

法新社報導，艾爾段2003年起在土耳其掌權至今，而這是他首次談及卸任。

艾爾段與土耳其青年基金會（TUGVA）舉行會議時說：「我現在馬不停蹄地工作。我們氣喘吁吁地忙碌奔波，就是因為對我而言，這是最後一戰了。」

路透社引述土耳其國營媒體「安納杜魯新聞社」（Anadolu），指艾爾段重申：「這是我最後一戰，根據法律授權，這是我最後一次選舉。而選舉結果將是把我們達成的功業，傳承給在我之後接棒的兄弟姐妹。」

70歲的艾爾段有信心，他卸任之後，他的保守派政黨「正義發展黨」（AKP）仍會繼續執政。

正義發展黨希望在本月稍晚的選舉中，重新拿下伊斯坦堡市長。2019年，反對派從正義發展黨手中奪走市長寶座。

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艾爾段是近代土耳其最成功的政治人物，領導土耳其超過20年。2002年起他贏得10幾場選舉，並在去年5月競爭激烈的總統大選中成功連任，再獲5年任期。

對於艾爾段聲稱自己的政治統治霸權即將告終，網友立即嗤之以鼻。人權倡議者奧斯岡（Ercan Ozcan）在社群平台X發文說：「不要相信他的話，我們都知道他試圖修憲，就是為了確保自己能一再連任。」（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1130309