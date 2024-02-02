親加薩槍手闖土耳其美商工廠劫7人 警方成功營救

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（中央社土耳其蓋布澤1日綜合外電報導）1名親巴勒斯坦槍手今天闖入伊斯坦堡（Istanbul）附近一家美商工廠劫持7名工人，抗議以色列在加薩的戰爭。土耳其警方發動突襲後順利救出全部人質。

法新社報導，1名槍手今天稍早闖入美國消費品巨擘寶鹼公司（Procter & Gamble）位於蓋布澤（Gebze）的工廠。當地官員表示，警方在對峙近9小時後，利用這名獨自行動的槍手上廁所時發動突襲。

當地省長雅夫茲（Seddar Yavuz）告訴記者，這名男子已被拘留，沒有受傷。

雅夫茲說，「這名男子的目的是阻止以色列在加薩（Gaza）的屠殺，希望開放埃及的拉法（Rafa）邊界關卡」，為被困平民提供人道援助。

雅夫茲表示：「當他出去上廁所時，我們的安全部隊在沒有傷害人質的情況下展開行動。」

1名人質在網路上分享照片和影片，內容顯示1名持槍男子用巴勒斯坦式圍巾蒙面，胸前似乎綁著自殺背心。

持槍男子站在巴勒斯坦旗幟的圖畫旁，牆上以紅漆寫著「大門將為加薩而開」。

雅夫茲說，這名男子攜帶2把槍，胸前似乎綁著炸藥，「我們必須評估每一種可能」。

焦慮的人質親屬聚在被封鎖的現場，當他們得知親人獲救，爆出了熱烈掌聲。

人質親屬們曾質疑，槍手為何會挑土耳其工人下手來表達對加薩人民的聲援，畢竟土耳其向來大力支持巴勒斯坦。

一名人質的岳父德吉爾門奇（Sedat Degirmenci）說：「他這樣做應該是為了伊斯蘭，但他們才是傷害伊斯蘭最大的人。」

艾德米（Cigdem Aydemir）26歲的女兒在工廠被劫為人質，她說：「如果是為了巴勒斯坦這麼做，那就去那裡戰鬥。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是穆斯林世界對以色列最嚴厲的批評者之一，因為以色列針對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的行動造成大量平民死亡。

艾爾段將以色列稱為「恐怖主義國家」，並將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）相比，還指控美國支持在加薩的「種族滅絕」。

土耳其以穆斯林居多，但官方採世俗主義。艾爾段的言論反映了土耳其對美國向來支持以色列的普遍憤怒。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130202